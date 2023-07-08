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СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций - РИА Новости, 08.07.2023
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04:40 08.07.2023 (обновлено: 14:51 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/snaryady-1882922997.html
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций - РИА Новости, 08.07.2023
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:40
2023-07-08T14:51
украина
сша
донбасс
игорь конашенков
human rights watch
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill. "По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями", — говорится в статье. Издание приводит слова главы вашингтонского отделения Human Rights Watch Сары Ягер, которая призвала не оправдывать поставки этих боеприпасов тем, что они уже используются на Украине. "Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше", — сказала она. По мнению Ягер, законодатели, политики и администрация Байдена, возможно, подумают дважды, когда начнут поступать фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов. The Hill напоминает, что запрета на кассетные боеприпасы придерживаются 18 стран НАТО, которые вряд ли последуют примеру США.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина. По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230708/ssha-1882922642.html
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сша
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украина, сша, донбасс, игорь конашенков, human rights watch, нато, в мире
Украина, США, Донбасс, Игорь Конашенков, Human Rights Watch, НАТО, В мире
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций

The Hill: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 правозащитных организаций

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill.
"По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями", — говорится в статье.
Флажок США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы
Вчера, 04:31
Издание приводит слова главы вашингтонского отделения Human Rights Watch Сары Ягер, которая призвала не оправдывать поставки этих боеприпасов тем, что они уже используются на Украине.
"Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше", — сказала она.
По мнению Ягер, законодатели, политики и администрация Байдена, возможно, подумают дважды, когда начнут поступать фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов.
The Hill напоминает, что запрета на кассетные боеприпасы придерживаются 18 стран НАТО, которые вряд ли последуют примеру США.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США
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УкраинаСШАДонбассИгорь КонашенковHuman Rights WatchНАТОВ мире
 
 
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