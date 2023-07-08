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СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций - РИА Новости, 08.07.2023
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:40
2023-07-08T04:40
2023-07-08T14:51
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill. "По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями", — говорится в статье. Издание приводит слова главы вашингтонского отделения Human Rights Watch Сары Ягер, которая призвала не оправдывать поставки этих боеприпасов тем, что они уже используются на Украине. "Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше", — сказала она. По мнению Ягер, законодатели, политики и администрация Байдена, возможно, подумают дважды, когда начнут поступать фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов. The Hill напоминает, что запрета на кассетные боеприпасы придерживаются 18 стран НАТО, которые вряд ли последуют примеру США.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина. По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230708/ssha-1882922642.html
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украина, сша, донбасс, игорь конашенков, human rights watch, нато, в мире
Украина, США, Донбасс, Игорь Конашенков, Human Rights Watch, НАТО, В мире
СМИ: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 организаций
The Hill: против поставок Киеву кассетных снарядов выступили 38 правозащитных организаций
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости.
Почти четыре десятка правозащитных организаций выступили против поставок на Украину кассетных боеприпасов, подсчитало американское издание The Hill
.
"По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями", — говорится в статье.
В Демократической партии США осудили решение дать Киеву кассетные бомбы
Издание приводит слова главы вашингтонского отделения Human Rights Watch
Сары Ягер, которая призвала не оправдывать поставки этих боеприпасов тем, что они уже используются на Украине.
"Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше", — сказала она.
По мнению Ягер, законодатели, политики и администрация Байдена, возможно, подумают дважды, когда начнут поступать фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов.
The Hill напоминает, что запрета на кассетные боеприпасы придерживаются 18 стран НАТО
, которые вряд ли последуют примеру США.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Это кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса
. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США