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В Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации еще девять раз - РИА Новости, 08.07.2023
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22:08 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/siriya-1883023501.html
В Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации еще девять раз
В Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации еще девять раз - РИА Новости, 08.07.2023
В Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации еще девять раз
Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:08
2023-07-08T22:08
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Российская сторона... обращает внимание на продолжающиеся случаи появления БПЛА "коалиции" в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений. За прошедшие сутки в закрытом районе зафиксировано девять таких случаев нарушения со стороны БПЛА "коалиции". Кроме того, зафиксировано шесть недеконфликтованных полетов двух самолетов "Тайфун", двух самолетов "Рафаль" и двух самолетов F-16 "коалиции", - заявил Гуринов. Уточняется, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: один в провинции Идлиб и два в провинции Латакия.
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в мире, сирия, сша, f-16, россия
В мире, Сирия, США, F-16, Россия
В Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации еще девять раз

ЦПВС: в Сирии "коалиция" США нарушила протоколы деконфликтации девять раз за сутки

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе в Сирии
Американские военные на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с учениями РФ и САР, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"Российская сторона... обращает внимание на продолжающиеся случаи появления БПЛА "коалиции" в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений. За прошедшие сутки в закрытом районе зафиксировано девять таких случаев нарушения со стороны БПЛА "коалиции". Кроме того, зафиксировано шесть недеконфликтованных полетов двух самолетов "Тайфун", двух самолетов "Рафаль" и двух самолетов F-16 "коалиции", - заявил Гуринов.
Уточняется, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: один в провинции Идлиб и два в провинции Латакия.
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