https://ria.ru/20230708/siriya-1883019381.html

Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию

Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию - РИА Новости, 08.07.2023

Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию

Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за распространения ложной информации об обстановке в стране, несмотря на... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:20

2023-07-08T21:20

2023-07-08T21:20

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за распространения ложной информации об обстановке в стране, несмотря на неоднократные предупреждения сирийского руководства о ведении "вводящих в заблуждение" репортажей. "С самого начала террористической войны против Сирии Би-би-си время от времени преднамеренно предоставляла субъективную и ложную информацию и репортажи о сирийской действительности", - говорится в заявлении министерства, в котором также указывается о соответствующем лишении аккредитации оператора и корреспондента телерадиокомпания. Отмечается, что в Би-би-си неоднократно игнорировали предупреждения руководства Сирии о ведении репортажей, "вводящих в заблуждение" и основанных на заявлениях и показаниях "террористических и антисирийских" сторон. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в "астанинском формате" ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы. Переговоры малой группы конституционного комитета последний раз прошли в начале июня 2022 года.

https://ria.ru/20230707/antonov-1882703292.html

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в мире, сирия, сочи, женева (город), би-би-си