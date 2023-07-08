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Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию - РИА Новости, 08.07.2023
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21:20 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/siriya-1883019381.html
Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию
Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию - РИА Новости, 08.07.2023
Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию
Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за распространения ложной информации об обстановке в стране, несмотря на... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:20
2023-07-08T21:20
в мире
сирия
сочи
женева (город)
би-би-си
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за распространения ложной информации об обстановке в стране, несмотря на неоднократные предупреждения сирийского руководства о ведении "вводящих в заблуждение" репортажей. "С самого начала террористической войны против Сирии Би-би-си время от времени преднамеренно предоставляла субъективную и ложную информацию и репортажи о сирийской действительности", - говорится в заявлении министерства, в котором также указывается о соответствующем лишении аккредитации оператора и корреспондента телерадиокомпания. Отмечается, что в Би-би-си неоднократно игнорировали предупреждения руководства Сирии о ведении репортажей, "вводящих в заблуждение" и основанных на заявлениях и показаниях "террористических и антисирийских" сторон. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в "астанинском формате" ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы. Переговоры малой группы конституционного комитета последний раз прошли в начале июня 2022 года.
https://ria.ru/20230707/antonov-1882703292.html
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в мире, сирия, сочи, женева (город), би-би-си
В мире, Сирия, Сочи, Женева (город), Би-би-си
Сирия лишила аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию

Власти Сирии лишили аккредитации двух журналистов Би-би-си за дезинформацию

CC BY 2.0 / John Lord / BBC ScotlandШтаб-квартира BBC в Шотландии
Штаб-квартира BBC в Шотландии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
CC BY 2.0 / John Lord / BBC Scotland
Штаб-квартира BBC в Шотландии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за распространения ложной информации об обстановке в стране, несмотря на неоднократные предупреждения сирийского руководства о ведении "вводящих в заблуждение" репортажей.
"С самого начала террористической войны против Сирии Би-би-си время от времени преднамеренно предоставляла субъективную и ложную информацию и репортажи о сирийской действительности", - говорится в заявлении министерства, в котором также указывается о соответствующем лишении аккредитации оператора и корреспондента телерадиокомпания.
Отмечается, что в Би-би-си неоднократно игнорировали предупреждения руководства Сирии о ведении репортажей, "вводящих в заблуждение" и основанных на заявлениях и показаниях "террористических и антисирийских" сторон.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в "астанинском формате" ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы. Переговоры малой группы конституционного комитета последний раз прошли в начале июня 2022 года.
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