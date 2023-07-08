https://ria.ru/20230708/shebekino-1882935513.html
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов - РИА Новости, 08.07.2023
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов
Власти Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:06
2023-07-08T09:06
2023-07-08T13:10
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", — написал он.Минувшей ночью Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, там загорелись овощная база и автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало. Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Власти организовали вывоз людей из городского округа в пункты временного размещения. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Помимо Шебекино, от обстрелов особенно сильно пострадал Грайворонский городской округ.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов
Губернатор Гладков: возвращение жителей в белгородское Шебекино остановили после обстрелов