Рейтинг@Mail.ru
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 08.07.2023 (обновлено: 13:10 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/shebekino-1882935513.html
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов - РИА Новости, 08.07.2023
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов
Власти Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:06
2023-07-08T13:10
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. &quot;После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться&quot;, — написал он.Минувшей ночью Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, там загорелись овощная база и автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало. Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Власти организовали вывоз людей из городского округа в пункты временного размещения. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Помимо Шебекино, от обстрелов особенно сильно пострадал Грайворонский городской округ.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cfcfdbab8c55c51f1d1cbe2aa6dfe899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за обстрелов

Губернатор Гладков: возвращение жителей в белгородское Шебекино остановили после обстрелов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГород Шебекино Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Город Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино из-за новых обстрелов со стороны Украины, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«

"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться", — написал он.

Минувшей ночью Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, там загорелись овощная база и автомобиль. Сведений о пострадавших не поступало.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Власти организовали вывоз людей из городского округа в пункты временного размещения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Помимо Шебекино, от обстрелов особенно сильно пострадал Грайворонский городской округ.
Выгоревшие квартиры в Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
"Спасать их запрещали". Как выживают самые беззащитные обитатели Шебекино
22 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала