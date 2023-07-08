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Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов" - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"
Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:24
2023-07-08T04:24
2023-07-08T09:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил он.Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего начался пожар, также горит овощная база и автомобиль.Оперативные и аварийные службы, по его словам, ликвидируют последствия.
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882890901.html
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вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о пожаре на рынке в Шебекино из-за обстрела