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Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов" - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 08.07.2023 (обновлено: 09:36 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/shebekino-1882922488.html
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов" - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"
Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:24
2023-07-08T09:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил он.Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего начался пожар, также горит овощная база и автомобиль.Оперативные и аварийные службы, по его словам, ликвидируют последствия.
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шебекино
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вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о пожаре на рынке в Шебекино из-за обстрела

© РИА Новости / Давид НарманияВыгоревшие квартиры в Шебекино
Выгоревшие квартиры в Шебекино - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Выгоревшие квартиры в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил он.
Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего начался пожар, также горит овощная база и автомобиль.
Оперативные и аварийные службы, по его словам, ликвидируют последствия.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
7 июля, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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