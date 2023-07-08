https://ria.ru/20230708/shebekino-1882922488.html

Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"

Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов" - РИА Новости, 08.07.2023

Украинские войска обстреляли Шебекино из "Градов"

Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:24

2023-07-08T04:24

2023-07-08T09:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792570_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_11ad0bd7c82fb4064810971bf980f3ce.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", — сообщил он.Он уточнил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего начался пожар, также горит овощная база и автомобиль.Оперативные и аварийные службы, по его словам, ликвидируют последствия.

https://ria.ru/20230707/obstrel-1882890901.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область