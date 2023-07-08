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Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже - РИА Новости, 08.07.2023
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15:51 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/shantazh-1882982080.html
Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже
Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже - РИА Новости, 08.07.2023
Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже
Литва использует каналы международных сообщений для шантажа, завили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:51
2023-07-08T15:51
в мире
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литва
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Литва использует каналы международных сообщений для шантажа, завили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии. Ранее в субботу белорусское погранведомство сообщило, что в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив белорусского пункта пропуска Каменный Лог). "Литва использует каналы международных сообщений для шантажа. Причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска Мядининкай, исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК. В ведомстве пояснили, что в пятницу при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. "После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию. Белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам", - сообщает белорусская погранслужба. "Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.
https://ria.ru/20230622/pamyat-1879819654.html
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в мире, белоруссия, литва, пакистан, евросоюз
В мире, Белоруссия, Литва, Пакистан, Евросоюз
Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже

Госпогранкомитет Белоруссии: Литва использовала каналы международных сообщений для шантажа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Литва использует каналы международных сообщений для шантажа, завили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
Ранее в субботу белорусское погранведомство сообщило, что в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив белорусского пункта пропуска Каменный Лог).
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"Литва использует каналы международных сообщений для шантажа. Причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска Мядининкай, исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК.
В ведомстве пояснили, что в пятницу при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС.
"После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию. Белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам", - сообщает белорусская погранслужба.
"Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.
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