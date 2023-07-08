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Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2023
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11:01 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/semya-1882945959.html
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2023
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:01
2023-07-08T11:01
общество
михаил мишустин
день семьи, любви и верности в россии
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник стал олицетворением истинных семейных ценностей, символом взаимного уважения, искренних чувств и преданности. В России во все времена главной опорой была и остаётся семья. Из поколения в поколение, от родителей к детям передаются духовные и культурные традиции, обычаи, прививается любовь к Родине. Семьи с детьми, защита материнства и детства, улучшение демографической ситуации – приоритет государственной политики и важное направление работы правительства", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что в России в социальной сфере реализуется широкий спектр мер, внедрена система финансовой поддержки. Осуществляются выплаты по случаю рождения и усыновления детей, созданы условия для трудоустройства женщин, которые воспитывают детей, а также активно строятся детские сады и школы во всех регионах. "Дорогие друзья! Большие, дружные, крепкие семьи – это национальное достояние и гордость нашей страны. Благородный и сложный родительский труд достоин уважения и искренних слов благодарности. Щедрость души, забота и внимание, которые вы проявляете, являются примером, доказывают, как можно любить, уважать, делать счастливыми друг друга", - добавил премьер.
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общество, михаил мишустин, день семьи, любви и верности в россии, россия
Общество, Михаил Мишустин, День семьи, любви и верности в России, Россия
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Премьер Мишустин назвал дружные и крепкие семьи гордостью России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРодители с детьми гуляют в Ялте
Родители с детьми гуляют в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Родители с детьми гуляют в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
«
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник стал олицетворением истинных семейных ценностей, символом взаимного уважения, искренних чувств и преданности. В России во все времена главной опорой была и остаётся семья. Из поколения в поколение, от родителей к детям передаются духовные и культурные традиции, обычаи, прививается любовь к Родине. Семьи с детьми, защита материнства и детства, улучшение демографической ситуации – приоритет государственной политики и важное направление работы правительства", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что в России в социальной сфере реализуется широкий спектр мер, внедрена система финансовой поддержки. Осуществляются выплаты по случаю рождения и усыновления детей, созданы условия для трудоустройства женщин, которые воспитывают детей, а также активно строятся детские сады и школы во всех регионах.
"Дорогие друзья! Большие, дружные, крепкие семьи – это национальное достояние и гордость нашей страны. Благородный и сложный родительский труд достоин уважения и искренних слов благодарности. Щедрость души, забота и внимание, которые вы проявляете, являются примером, доказывают, как можно любить, уважать, делать счастливыми друг друга", - добавил премьер.
Семья гуляет на природе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
День семьи, любви и верности в России
Вчера, 01:14
 
ОбществоМихаил МишустинДень семьи, любви и верности в РоссииРоссия
 
 
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