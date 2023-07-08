https://ria.ru/20230708/semya-1882945959.html

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2023

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:01

2023-07-08T11:01

2023-07-08T11:01

общество

михаил мишустин

день семьи, любви и верности в россии

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью всей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник стал олицетворением истинных семейных ценностей, символом взаимного уважения, искренних чувств и преданности. В России во все времена главной опорой была и остаётся семья. Из поколения в поколение, от родителей к детям передаются духовные и культурные традиции, обычаи, прививается любовь к Родине. Семьи с детьми, защита материнства и детства, улучшение демографической ситуации – приоритет государственной политики и важное направление работы правительства", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что в России в социальной сфере реализуется широкий спектр мер, внедрена система финансовой поддержки. Осуществляются выплаты по случаю рождения и усыновления детей, созданы условия для трудоустройства женщин, которые воспитывают детей, а также активно строятся детские сады и школы во всех регионах. "Дорогие друзья! Большие, дружные, крепкие семьи – это национальное достояние и гордость нашей страны. Благородный и сложный родительский труд достоин уважения и искренних слов благодарности. Щедрость души, забота и внимание, которые вы проявляете, являются примером, доказывают, как можно любить, уважать, делать счастливыми друг друга", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, день семьи, любви и верности в россии, россия