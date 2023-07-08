https://ria.ru/20230708/sad-1883003553.html

Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад

Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад - РИА Новости, 08.07.2023

Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад

Заброшенные Украиной территории под Волновахой, которые были освобождены весной 2022 года, местные бизнесмены превратили в черешневый сад, сейчас он занимает... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T18:48

2023-07-08T18:48

2023-07-08T19:44

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июл – РИА Новости. Заброшенные Украиной территории под Волновахой, которые были освобождены весной 2022 года, местные бизнесмены превратили в черешневый сад, сейчас он занимает восемь гектар, но к следующему сезону его планируют существенно расширить, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора "Экопрод" Андрей Мацегора. "Это черешневый сад, пока еще небольшой площади (восемь гектар), мы расширяемся, в следующем году будем расширяться", - рассказал он. По словам и.о. генерального директора, при киевском режиме эта территория никак не развивалась и находилась в запустении, через несколько месяцев после освобождения Волновахи местные власти и бизнесмены разбили черешневый сад и успели получить первые ягоды. В перспективе он поможет заполнить внутренний рынок ДНР собственной продукцией, уверен Андрей Мацегора. "Здесь выращивается колоновидная черешня двух сортов. В прошлом году она дала первые плоды, в этом году сад уже полноценно плодоносит. Сад сделан под интенсивное орошение. Вся черешня идет на внутренний рынок по очень доступной, я бы даже сказал по социальной цене, для того, чтобы каждый житель имел финансовую возможность купить черешню. Черешня на самом деле уникальная и по вкусовым качествам и по внешнему виду, кроме того она очень долго хранится", - говорит он.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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Сад вместо заброшенного массива: бизнесмены облагородили землю под Волновахой Сад вместо заброшенного массива: бизнесмены облагородили землю под Волновахой 2023-07-08T18:48 true PT1M04S

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киев, украина, волноваха, в мире