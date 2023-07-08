Рейтинг@Mail.ru
Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 08.07.2023 (обновлено: 19:44 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/sad-1883003553.html
Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад
Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад - РИА Новости, 08.07.2023
Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад
Заброшенные Украиной территории под Волновахой, которые были освобождены весной 2022 года, местные бизнесмены превратили в черешневый сад, сейчас он занимает... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:48
2023-07-08T19:44
специальная военная операция на украине
киев
украина
волноваха
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883009211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3bd3c9428877a212959f374f9465732.jpg
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июл – РИА Новости. Заброшенные Украиной территории под Волновахой, которые были освобождены весной 2022 года, местные бизнесмены превратили в черешневый сад, сейчас он занимает восемь гектар, но к следующему сезону его планируют существенно расширить, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора "Экопрод" Андрей Мацегора. "Это черешневый сад, пока еще небольшой площади (восемь гектар), мы расширяемся, в следующем году будем расширяться", - рассказал он. По словам и.о. генерального директора, при киевском режиме эта территория никак не развивалась и находилась в запустении, через несколько месяцев после освобождения Волновахи местные власти и бизнесмены разбили черешневый сад и успели получить первые ягоды. В перспективе он поможет заполнить внутренний рынок ДНР собственной продукцией, уверен Андрей Мацегора. "Здесь выращивается колоновидная черешня двух сортов. В прошлом году она дала первые плоды, в этом году сад уже полноценно плодоносит. Сад сделан под интенсивное орошение. Вся черешня идет на внутренний рынок по очень доступной, я бы даже сказал по социальной цене, для того, чтобы каждый житель имел финансовую возможность купить черешню. Черешня на самом деле уникальная и по вкусовым качествам и по внешнему виду, кроме того она очень долго хранится", - говорит он.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
киев
украина
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сад вместо заброшенного массива: бизнесмены облагородили землю под Волновахой
Сад вместо заброшенного массива: бизнесмены облагородили землю под Волновахой
2023-07-08T18:48
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883009211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_78132777f268e214734d720ef780f7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, волноваха, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Волноваха, В мире
Заброшенные Киевом территории под Волновахой превратили в черешневый сад

Запущенные Украиной территории под Волновахой в ДНР бизнесмены превратили в черешневый сад

Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июл – РИА Новости. Заброшенные Украиной территории под Волновахой, которые были освобождены весной 2022 года, местные бизнесмены превратили в черешневый сад, сейчас он занимает восемь гектар, но к следующему сезону его планируют существенно расширить, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генерального директора "Экопрод" Андрей Мацегора.
"Это черешневый сад, пока еще небольшой площади (восемь гектар), мы расширяемся, в следующем году будем расширяться", - рассказал он.
По словам и.о. генерального директора, при киевском режиме эта территория никак не развивалась и находилась в запустении, через несколько месяцев после освобождения Волновахи местные власти и бизнесмены разбили черешневый сад и успели получить первые ягоды. В перспективе он поможет заполнить внутренний рынок ДНР собственной продукцией, уверен Андрей Мацегора.
"Здесь выращивается колоновидная черешня двух сортов. В прошлом году она дала первые плоды, в этом году сад уже полноценно плодоносит. Сад сделан под интенсивное орошение. Вся черешня идет на внутренний рынок по очень доступной, я бы даже сказал по социальной цене, для того, чтобы каждый житель имел финансовую возможность купить черешню. Черешня на самом деле уникальная и по вкусовым качествам и по внешнему виду, кроме того она очень долго хранится", - говорит он.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВолновахаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала