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СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии - РИА Новости, 08.07.2023
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11:55 08.07.2023
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СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии
СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии - РИА Новости, 08.07.2023
СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии
Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, были эвакуированы 70 человек, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:55
2023-07-08T11:55
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, были эвакуированы 70 человек, сообщил телеканал Antena 3. "Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в подвале многоквартирного дома в городе Сибиу. Около 70 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности", - сообщает телеканал. Пожар вспыхнул в коробке в подвале здания и вызвал сильное задымление. Сгорели различные складированные товары, а из-за высокой температуры прорвало водопроводную трубу, затопив подвал. Причиной возгорания стал взрыв смеси паров из подвала. Пожарные потушили возгорание и проветрили подвал, коридоры и лестничную клетку в здании. Медицинская помощь понадобилась трем жильцам дома.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии

Antena 3: при взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии пострадали три человека

© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUРумынские пожарные
Румынские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
Румынские пожарные. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, были эвакуированы 70 человек, сообщил телеканал Antena 3.
«
"Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в подвале многоквартирного дома в городе Сибиу. Около 70 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности", - сообщает телеканал.
Пожар вспыхнул в коробке в подвале здания и вызвал сильное задымление. Сгорели различные складированные товары, а из-за высокой температуры прорвало водопроводную трубу, затопив подвал. Причиной возгорания стал взрыв смеси паров из подвала.
Пожарные потушили возгорание и проветрили подвал, коридоры и лестничную клетку в здании. Медицинская помощь понадобилась трем жильцам дома.
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