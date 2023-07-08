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СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии

СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии - РИА Новости, 08.07.2023

СМИ сообщили о взрыве и пожаре в жилом доме в Румынии

Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, были эвакуированы 70 человек, сообщил телеканал Antena 3. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:55

2023-07-08T11:55

2023-07-08T11:55

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румыния

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, были эвакуированы 70 человек, сообщил телеканал Antena 3. "Взрыв и пожар произошли в ночь с пятницы на субботу в подвале многоквартирного дома в городе Сибиу. Около 70 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности", - сообщает телеканал. Пожар вспыхнул в коробке в подвале здания и вызвал сильное задымление. Сгорели различные складированные товары, а из-за высокой температуры прорвало водопроводную трубу, затопив подвал. Причиной возгорания стал взрыв смеси паров из подвала. Пожарные потушили возгорание и проветрили подвал, коридоры и лестничную клетку в здании. Медицинская помощь понадобилась трем жильцам дома.

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румыния

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния