https://ria.ru/20230708/rinkevichs-1882940900.html

Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента Латвии

Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента Латвии - РИА Новости, 08.07.2023

Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента Латвии

Занимавший пост главы МИД Латвии на протяжении почти 12 лет Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента страны. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:05

2023-07-08T10:05

2023-07-08T10:05

эдгарс ринкевичс

латвия

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Занимавший пост главы МИД Латвии на протяжении почти 12 лет Эдгарс Ринкевичс вступил в должность президента страны. Ринкевичс был избран президентом 31 мая. Чтобы получить поддержку 52 депутатов сейма из 100, ему понадобились три тура. Президент Латвии избирается на четыре года. Экс-глава государства Эгилс Левитс отказался баллотироваться на второй срок. На заседании сейма, которое транслировалось на сайте парламента, Ринкевичс принес присягу, где обещал, что его "деятельность будет посвящена благу народа Латвии". На своей странице в Facebook* Ринкевичс написал, что занимал пост главы МИД 11 лет 8 месяцев и 11 дней, и поблагодарил трех президентов и депутатов четырех созывов сейма, с которыми работал. До назначения нового главы МИД его обязанности будет исполнять премьер Кришьянис Кариньш. Ринкевичс родился в 1973 году в Юрмале. Окончил факультет истории и философии Латвийского университета и Промышленный колледж стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США. Начинал карьеру как журналист, впоследствии перешел на работу в министерство иностранных дел Латвии, где с 1995 по 2008 год сделал карьеру от старшего референта до госсекретаря. До 2011 года руководил канцелярией президента Латвии Валдиса Затлерса, с 2011 года стал главой МИД и бессменно занимал этот пост. Ринкевич известен последовательной антироссийской позицией, регулярно выступает за ужесточение антироссийских санкций и требует увеличить военную и финансовую поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230624/latviya-1880205770.html

https://ria.ru/20230531/rinkevichs-1875344787.html

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эдгарс ринкевичс, латвия, в мире