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Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля
Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля - РИА Новости, 08.07.2023
Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля
Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола в России, заявил председатель парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:10
2023-07-08T11:10
2023-07-08T13:39
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола в России, заявил председатель парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас", - написал он. Володин напомнил о заявлении, сделанном президентом Чехии Петром Павелом, в котором тот предупредил об угрозе уничтожения всех западных ценностей, в случае, если Россия победит."Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель", - добавил он. Председатель Госдумы добавил, что Запад хочет навязать чуждые псевдоценности и разрушить идентичность народа, однако этим планам не суждено реализоваться.Володин напомнил о том, как россияне три года назад проголосовали за Конституцию, защищающую институт брака как союз мужчины и женщины.Также он отметил, что о принятых в 2022 году законах, запрещающих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии. В заключение спикер Думы поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля
Володин заявил о планах Госдумы в июле принять решение о запрете смены пола в России
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола в России, заявил председатель парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас", - написал он.
Володин напомнил о заявлении, сделанном президентом Чехии Петром Павелом, в котором тот предупредил об угрозе уничтожения всех западных ценностей, в случае, если Россия победит.
"Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель", - добавил он.
Председатель Госдумы добавил, что Запад хочет навязать чуждые псевдоценности и разрушить идентичность народа, однако этим планам не суждено реализоваться.
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Володин напомнил о том, как россияне три года назад проголосовали за Конституцию, защищающую институт брака как союз мужчины и женщины.
Также он отметил, что о принятых в 2022 году законах, запрещающих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.
В заключение спикер Думы поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.
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