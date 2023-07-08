https://ria.ru/20230708/rebenok-1882920612.html

Ребенок, родителей которого убил украинский пограничник, погиб от голода

Ребенок, родителей которого убил украинский пограничник, погиб от голода - РИА Новости, 08.07.2023

Ребенок, родителей которого убил украинский пограничник, погиб от голода

Ребенок расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП, следует из... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T03:11

2023-07-08T03:11

2023-07-08T11:30

следственный комитет россии (ск рф)

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мариуполь

украина

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Ребенок расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП, следует из дополнительных документов расследования по факту убийства мужчины и женщины в марте 2022 года, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. В начале июня пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался в расстреле мирных граждан — мужчины и женщины — в Мариуполе весной 2022 года, об этом он рассказал в ходе дачи показаний, видео его признаний было опубликовано РИА Новости. По его словам, 26 марта прошлого года вместе с боевиками полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) он остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина. После этого в другой части улицы началась стрельба, мужчина и женщина, по словам пленного, испугавшись, стали уезжать, и пограничник открыл по ним огонь. СК России предъявил Ростовскому обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356, пунктами "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство). "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по факту совершения преступления пограничником Государственной пограничной службы Украины в марте 2022 года получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка", — рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Он также показал корреспонденту агентства протокол допроса матери погибшей — бабушки умершего ребенка. Согласно ее показаниям, последний раз дочь и ее мужа женщина видела, когда супруги приезжали к ней в гости в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась. "Примерно в конце апреля 2022 года моя соседка, учившаяся в одном классе с моей дочерью, сообщила мне, что в сети "Интернет" на сайте города Мариуполь она увидела информацию о гибели медицинских работников. На следующий день я поехала в Мариуполь к месту захоронения своей дочери и ее мужа. По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью "Тут похоронены врачи". Поскольку у меня имелись ключи от их квартиры, в этот же день я туда поехала и обнаружила труп внука. Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП", — говорится в протоколе, выдержку из которого зачитал сотрудник российских силовых структур. Многие пленные украинские военные, а также боевики националистического полка "Азов"* признаются в последнее время в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима или во время боев за город. Некоторые из них уже были приговорены к длительным срокам заключения за такие преступления российским судом.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, мариуполь, украина