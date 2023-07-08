https://ria.ru/20230708/protest-1883026545.html
В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек
В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек - РИА Новости, 08.07.2023
В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек
В Париже около двух тысяч человек приняли участие в акции против полицейского насилия, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T23:03
2023-07-08T23:03
2023-07-08T23:18
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Париже около двух тысяч человек приняли участие в акции против полицейского насилия, передает агентство Франс Пресс. "По меньшей мере две тысячи человек собрались в Париже тихим субботним днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении СМИ.Отмечается, что по всей стране прошли примерно 30 манифестаций: так, в Марселе на улицы вышли 750 человек, а в Нанте — 640. Ранее в субботу полиция в Париже сообщила о задержании двух человек во время разгона указанной акции протеста.Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, париж, нант, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Нант, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек
AFP: в Париже две тысячи человек приняли участие в акции протеста против насилия полиции
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Париже около двух тысяч человек приняли участие в акции против полицейского насилия, передает агентство Франс Пресс.
"По меньшей мере две тысячи человек собрались в Париже тихим субботним днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении СМИ.
Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз. Планировалось, что его возглавит Асса Траоре, брат которой — чернокожий Адам Траоре — умер в 2016 году, когда его везли в отделение после стычки с силовиками. Власти запретили эту акцию, после чего ее перенесли на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также наложила запрет на проведение демонстрации.
Отмечается, что по всей стране прошли примерно 30 манифестаций: так, в Марселе на улицы вышли 750 человек, а в Нанте
— 640.
Франция попала в яму, которую рыла для России
Ранее в субботу полиция в Париже сообщила о задержании двух человек во время разгона указанной акции протеста.
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции
после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере
. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.
За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция