https://ria.ru/20230708/protest-1883026545.html

В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек

В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек - РИА Новости, 08.07.2023

В Париже в акции против насилия полиции приняли участие 2000 человек

В Париже около двух тысяч человек приняли участие в акции против полицейского насилия, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T23:03

2023-07-08T23:03

2023-07-08T23:18

в мире

париж

нант

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856845251_0:181:2749:1727_1920x0_80_0_0_6d81c7c982d5897a619b15152cfee635.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Париже около двух тысяч человек приняли участие в акции против полицейского насилия, передает агентство Франс Пресс. "По меньшей мере две тысячи человек собрались в Париже тихим субботним днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении СМИ.Отмечается, что по всей стране прошли примерно 30 манифестаций: так, в Марселе на улицы вышли 750 человек, а в Нанте — 640. Ранее в субботу полиция в Париже сообщила о задержании двух человек во время разгона указанной акции протеста.Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

париж

нант

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, нант, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере