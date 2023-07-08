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В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе - РИА Новости, 08.07.2023
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22:33 08.07.2023 (обновлено: 23:40 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/protest-1883025234.html
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе - РИА Новости, 08.07.2023
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе
Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрывают центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:33
2023-07-08T23:40
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрывают центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в центре города, на которой собрались десятки тысяч израильтян, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу более 100 тысяч человек митинговали против судебной реформы на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий. Подобные стихийные акции еженедельно проходят уже 27 недель подряд. Значительная часть протестующих начала расходиться по домам, однако группа наиболее активных демонстрантов начала движение в сторону центральной автомагистрали города - шоссе Аялон. Их активно поддерживают оставшиеся протестующие, которые размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. К шоссе стянуты большие силы полиции, которые пока не принимают меры по разгону демонстрантов. На место были также вызваны подразделения конной полиции. Несколько дней назад шоссе Аялон было заблокировано в течение нескольких часов в ходе несогласованной акции протеста против судебной реформы. Полиция тогда применила водометы и прибегла к жестким задержаниям активистов.
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе

В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли центральное шоссе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрывают центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в центре города, на которой собрались десятки тысяч израильтян, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу более 100 тысяч человек митинговали против судебной реформы на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий. Подобные стихийные акции еженедельно проходят уже 27 недель подряд.
Значительная часть протестующих начала расходиться по домам, однако группа наиболее активных демонстрантов начала движение в сторону центральной автомагистрали города - шоссе Аялон. Их активно поддерживают оставшиеся протестующие, которые размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги.
К шоссе стянуты большие силы полиции, которые пока не принимают меры по разгону демонстрантов. На место были также вызваны подразделения конной полиции.
Несколько дней назад шоссе Аялон было заблокировано в течение нескольких часов в ходе несогласованной акции протеста против судебной реформы. Полиция тогда применила водометы и прибегла к жестким задержаниям активистов.
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В миреТель-АвивБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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