https://ria.ru/20230708/protest-1883025234.html

В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе

В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе - РИА Новости, 08.07.2023

В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе

Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрывают центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:33

2023-07-08T22:33

2023-07-08T23:40

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрывают центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в центре города, на которой собрались десятки тысяч израильтян, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее в субботу более 100 тысяч человек митинговали против судебной реформы на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий. Подобные стихийные акции еженедельно проходят уже 27 недель подряд. Значительная часть протестующих начала расходиться по домам, однако группа наиболее активных демонстрантов начала движение в сторону центральной автомагистрали города - шоссе Аялон. Их активно поддерживают оставшиеся протестующие, которые размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. К шоссе стянуты большие силы полиции, которые пока не принимают меры по разгону демонстрантов. На место были также вызваны подразделения конной полиции. Несколько дней назад шоссе Аялон было заблокировано в течение нескольких часов в ходе несогласованной акции протеста против судебной реформы. Полиция тогда применила водометы и прибегла к жестким задержаниям активистов.

https://ria.ru/20230630/pismo-1881469055.html

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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле