https://ria.ru/20230708/protest-1883000482.html

В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции

В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции - РИА Новости, 08.07.2023

В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции

В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T18:18

2023-07-08T18:18

2023-07-08T21:48

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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV. "Более тысячи человек собрались в Париже в субботу днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении.По данным СМИ, стражи правопорядка уже начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в митинге. При этом сама Асса Траоре призвала протестующих "разойтись без насилия", уточнил телеканал. Ранее в субботу около 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения из пригорода, призвали к проведению маршей по всей стране. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, париж, франция, лион, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере