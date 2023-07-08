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В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции - РИА Новости, 08.07.2023
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18:18 08.07.2023 (обновлено: 21:48 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/protest-1883000482.html
В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции
В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции - РИА Новости, 08.07.2023
В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции
В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:18
2023-07-08T21:48
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франция
лион
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV. "Более тысячи человек собрались в Париже в субботу днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении.По данным СМИ, стражи правопорядка уже начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в митинге. При этом сама Асса Траоре призвала протестующих "разойтись без насилия", уточнил телеканал. Ранее в субботу около 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения из пригорода, призвали к проведению маршей по всей стране. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, париж, франция, лион, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Франция, Лион, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции

BFMTV: в Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против насилия полиции

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV.
"Более тысячи человек собрались в Париже в субботу днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении.

Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз. Планировалось, что его возглавит Асса Траоре, брат которой — чернокожий Адам Траоре — умер в 2016 году, когда его везли в отделение после стычки с силовиками. Власти запретили эту акцию, после чего ее перенесли на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также наложила запрет на проведение демонстрации.

По данным СМИ, стражи правопорядка уже начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в митинге. При этом сама Асса Траоре призвала протестующих "разойтись без насилия", уточнил телеканал.
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Ранее в субботу около 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения из пригорода, призвали к проведению маршей по всей стране. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в предместье Парижа Нантере. По словам силовиков, погибший отказался выполнять их требования.
За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
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