В Париже более тысячи человек вышли на протест против насилия полиции
BFMTV: в Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против насилия полиции
© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. В Париже более тысячи человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия на площадь Республики, передает телеканал BFMTV.
"Более тысячи человек собрались в Париже в субботу днем в память об Адаме Траоре, несмотря на запрет префектуры полиции", — говорится в сообщении.
Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз. Планировалось, что его возглавит Асса Траоре, брат которой — чернокожий Адам Траоре — умер в 2016 году, когда его везли в отделение после стычки с силовиками. Власти запретили эту акцию, после чего ее перенесли на площадь Республики в Париже. Столичная префектура полиции также наложила запрет на проведение демонстрации.
По данным СМИ, стражи правопорядка уже начали выписывать штрафы в размере 135 евро за участие в митинге. При этом сама Асса Траоре призвала протестующих "разойтись без насилия", уточнил телеканал.
Ранее в субботу около 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения из пригорода, призвали к проведению маршей по всей стране. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.
За неделю митингующие подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.