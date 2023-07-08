Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров
В Хабаровском крае тушат 58 лесных пожаров, чья площадь увеличилась до 69 тысяч гектаров
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
За сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров, в пятницу сообщалось о действующих 56 пожарах в регионе.
"На территории Хабаровского края зарегистрировано 58 пожаров на общей площади 69 161 гектара: действующие - 55 (на 67 867 гектарах), локализованы три пожара на 1 294 гектарах. За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства.
К тушению привлечены 287 человек, 13 единиц спецтехники и девять самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Переброска сил пожаротушения проходит на значительные расстояния - от 150 до 250 километров. Высоты, на которых тушат огонь, достигают 1,5 тысячи метров.
Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются - из-за сложного рельефа и сильного ветра огонь быстро распространяется на большие расстояния. Термоточки действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за сухих гроз, которые начались в июле.
По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, резкий рост пожаров обусловлен жаркой погодой. Силы пожаротушения переброшены в Охотск и Нелькан: 134 человека работает в Охотске, 70 специалистов в Нелькане и 20 человек в Тугуро-Чумиканском районе. В их числе работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".
На территории всего края из-за пожаров в конце июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. Он позволит нарастить силы и средства для борьбы со стихией.
По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 404 пожара на общей площади около 252 тысяч гектаров.