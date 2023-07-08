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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2023
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05:50 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/pozhary-1882924597.html
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2023
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T05:50
2023-07-08T05:50
хабаровский край
охотск
тугуро-чумиканский район
происшествия
ан-2
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. За сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров, в пятницу сообщалось о действующих 56 пожарах в регионе. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 58 пожаров на общей площади 69 161 гектара: действующие - 55 (на 67 867 гектарах), локализованы три пожара на 1 294 гектарах. За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства. К тушению привлечены 287 человек, 13 единиц спецтехники и девять самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Переброска сил пожаротушения проходит на значительные расстояния - от 150 до 250 километров. Высоты, на которых тушат огонь, достигают 1,5 тысячи метров. Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются - из-за сложного рельефа и сильного ветра огонь быстро распространяется на большие расстояния. Термоточки действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за сухих гроз, которые начались в июле. По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, резкий рост пожаров обусловлен жаркой погодой. Силы пожаротушения переброшены в Охотск и Нелькан: 134 человека работает в Охотске, 70 специалистов в Нелькане и 20 человек в Тугуро-Чумиканском районе. В их числе работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана". На территории всего края из-за пожаров в конце июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. Он позволит нарастить силы и средства для борьбы со стихией. По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 404 пожара на общей площади около 252 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230707/saratov-1882764613.html
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охотск
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хабаровский край, охотск, тугуро-чумиканский район, происшествия, ан-2, ми-8 амтш, природные пожары в россии
Хабаровский край, Охотск, Тугуро-Чумиканский район, Происшествия, Ан-2, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров

В Хабаровском крае тушат 58 лесных пожаров, чья площадь увеличилась до 69 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
За сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров, в пятницу сообщалось о действующих 56 пожарах в регионе.
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"На территории Хабаровского края зарегистрировано 58 пожаров на общей площади 69 161 гектара: действующие - 55 (на 67 867 гектарах), локализованы три пожара на 1 294 гектарах. За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства.
К тушению привлечены 287 человек, 13 единиц спецтехники и девять самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Переброска сил пожаротушения проходит на значительные расстояния - от 150 до 250 километров. Высоты, на которых тушат огонь, достигают 1,5 тысячи метров.
Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются - из-за сложного рельефа и сильного ветра огонь быстро распространяется на большие расстояния. Термоточки действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за сухих гроз, которые начались в июле.
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По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, резкий рост пожаров обусловлен жаркой погодой. Силы пожаротушения переброшены в Охотск и Нелькан: 134 человека работает в Охотске, 70 специалистов в Нелькане и 20 человек в Тугуро-Чумиканском районе. В их числе работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана".
На территории всего края из-за пожаров в конце июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. Он позволит нарастить силы и средства для борьбы со стихией.
По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 404 пожара на общей площади около 252 тысяч гектаров.
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Хабаровский крайОхотскТугуро-Чумиканский районПроисшествияАн-2Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
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