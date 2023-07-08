https://ria.ru/20230708/pozhary-1882924597.html

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров - РИА Новости, 08.07.2023

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T05:50

2023-07-08T05:50

2023-07-08T05:50

хабаровский край

охотск

тугуро-чумиканский район

происшествия

ан-2

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 69 тысяч гектаров, спецслужбы тушат 58 очагов, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. За сутки площадь возгораний увеличилась почти на 15 тысяч гектаров, в пятницу сообщалось о действующих 56 пожарах в регионе. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 58 пожаров на общей площади 69 161 гектара: действующие - 55 (на 67 867 гектарах), локализованы три пожара на 1 294 гектарах. За истекшие сутки обнаружено семь пожаров на 67 гектарах, ликвидировано пять - на 2 797", - сообщаются данные в карте пожаров от министерства. К тушению привлечены 287 человек, 13 единиц спецтехники и девять самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44. Переброска сил пожаротушения проходит на значительные расстояния - от 150 до 250 километров. Высоты, на которых тушат огонь, достигают 1,5 тысячи метров. Как ранее сообщало министерство, площади, где горит лес, ежедневно увеличиваются - из-за сложного рельефа и сильного ветра огонь быстро распространяется на большие расстояния. Термоточки действуют в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за сухих гроз, которые начались в июле. По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, резкий рост пожаров обусловлен жаркой погодой. Силы пожаротушения переброшены в Охотск и Нелькан: 134 человека работает в Охотске, 70 специалистов в Нелькане и 20 человек в Тугуро-Чумиканском районе. В их числе работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана". На территории всего края из-за пожаров в конце июня был введен режим ЧС. В ближайшее время решится вопрос с введением межмуниципального режима ЧС в трех субъектах ДФО: в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области. Он позволит нарастить силы и средства для борьбы со стихией. По данным минлеса региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 404 пожара на общей площади около 252 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230707/saratov-1882764613.html

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

хабаровский край

охотск

тугуро-чумиканский район

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хабаровский край, охотск, тугуро-чумиканский район, происшествия, ан-2, ми-8 амтш, природные пожары в россии