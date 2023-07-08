https://ria.ru/20230708/pozhar-1883024075.html

В Волгоградской области локализовали пожар на производстве

В Волгоградской области локализовали пожар на производстве - РИА Новости, 08.07.2023

В Волгоградской области локализовали пожар на производстве

Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2000 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:24

2023-07-08T22:24

2023-07-08T22:24

волжский

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2000 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе. "В 21.50 (мск) пожар в городе Волжский локализован на площади 2000 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства. Мэрия города также уточняла, что тушению пожара мешает сильный ветер.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

волжский

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волжский, происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость