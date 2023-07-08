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В Волгоградской области локализовали пожар на производстве
В Волгоградской области локализовали пожар на производстве - РИА Новости, 08.07.2023
В Волгоградской области локализовали пожар на производстве
Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2000 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:24
2023-07-08T22:24
2023-07-08T22:24
волжский
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2000 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе. "В 21.50 (мск) пожар в городе Волжский локализован на площади 2000 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства. Мэрия города также уточняла, что тушению пожара мешает сильный ветер.
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волжский, происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Волжский, Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
В Волгоградской области локализовали пожар на производстве
В Волгоградской области локализовали пожар на производстве на двух тысячах "квадратах"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар на производстве в Волжском Волгоградской области локализован на 2000 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что в субботу вечером в Волжском на улице Портовая, 16/7 на производственной территории загорелось здание, площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Производство находится вблизи порта города. По информации мэрии Волжского, пожар произошел в мебельном цехе.
"В 21.50 (мск) пожар в городе Волжский локализован на площади 2000 квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
Мэрия города также уточняла, что тушению пожара мешает сильный ветер.
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