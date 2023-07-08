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Власти Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Власти Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 08.07.2023
Власти Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров
На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим ЧС из-за природных пожаров, заявила глава региона Наталья Комарова в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:13
2023-07-08T19:13
2023-07-08T20:56
происшествия
октябрьский
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
природные пожары в россии
белоярский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим ЧС из-за природных пожаров, заявила глава региона Наталья Комарова в Telegram-канале. "В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа", — написала она.Как уточнила губернатор, сейчас на территории ХМАО действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 гектара, а также пять ландшафтных на площади 599 гектаров. По данным экспертов, причина — грозы и дефицит осадков. В тушении задействовали 573 человека, добавила Комарова.По ее словам, своевременное реагирование сил и средств РСЧС по Югре не позволило природным пожарам перейти на населенные пункты.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
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происшествия, октябрьский, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, природные пожары в россии, белоярский район
Происшествия, Октябрьский, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Природные пожары в России, Белоярский район
Власти Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров
На территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим ЧС из-за природных пожаров