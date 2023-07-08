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При пожаре в Казани пострадали два человека
При пожаре в Казани пострадали два человека - РИА Новости, 08.07.2023
При пожаре в Казани пострадали два человека
Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:21
2023-07-08T15:21
2023-07-08T18:04
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. По информации ведомства, сообщение о возгорании в ГСК "Ипподромный" на улице Павлюхина, 108б поступило в 13:11."По прибытии пожарных подразделений происходило горение внутри кирпичного гаража размером в плане три на четыре метра. Площадь пожара составила два квадратных метра", — говорится в релизе. Открытое горение ликвидировали в 13:26. По данным МЧС, один из пострадавших получил ожоги 30-40 процентов поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии. У второго — ожоги 10-20 процентов поверхности тела, состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. По предварительной информации, мужчины проводили кровельные работы с применением газового оборудования.
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Казани пострадали два человека
МЧС: при пожаре в гаражном боксе в Казани пострадали два человека
КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости.
Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк
МЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в ГСК "Ипподромный" на улице Павлюхина, 108б поступило в 13:11.
"По прибытии пожарных подразделений происходило горение внутри кирпичного гаража размером в плане три на четыре метра. Площадь пожара составила два квадратных метра", — говорится в релизе.
Открытое горение ликвидировали в 13:26.
По данным МЧС, один из пострадавших получил ожоги 30-40 процентов поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии. У второго — ожоги 10-20 процентов поверхности тела, состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
По предварительной информации, мужчины проводили кровельные работы с применением газового оборудования.
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