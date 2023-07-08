Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Казани пострадали два человека - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 08.07.2023 (обновлено: 18:04 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/pozhar-1882976445.html
При пожаре в Казани пострадали два человека
При пожаре в Казани пострадали два человека - РИА Новости, 08.07.2023
При пожаре в Казани пострадали два человека
Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:21
2023-07-08T18:04
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. По информации ведомства, сообщение о возгорании в ГСК "Ипподромный" на улице Павлюхина, 108б поступило в 13:11."По прибытии пожарных подразделений происходило горение внутри кирпичного гаража размером в плане три на четыре метра. Площадь пожара составила два квадратных метра", — говорится в релизе. Открытое горение ликвидировали в 13:26. По данным МЧС, один из пострадавших получил ожоги 30-40 процентов поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии. У второго — ожоги 10-20 процентов поверхности тела, состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. По предварительной информации, мужчины проводили кровельные работы с применением газового оборудования.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Казани пострадали два человека

МЧС: при пожаре в гаражном боксе в Казани пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану.
По информации ведомства, сообщение о возгорании в ГСК "Ипподромный" на улице Павлюхина, 108б поступило в 13:11.
"По прибытии пожарных подразделений происходило горение внутри кирпичного гаража размером в плане три на четыре метра. Площадь пожара составила два квадратных метра", — говорится в релизе.
Открытое горение ликвидировали в 13:26.
По данным МЧС, один из пострадавших получил ожоги 30-40 процентов поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии. У второго — ожоги 10-20 процентов поверхности тела, состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.
По предварительной информации, мужчины проводили кровельные работы с применением газового оборудования.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах
27 мая, 23:34
 
ПроисшествияКазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала