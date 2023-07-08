https://ria.ru/20230708/pozhar-1882976445.html

При пожаре в Казани пострадали два человека

При пожаре в Казани пострадали два человека - РИА Новости, 08.07.2023

При пожаре в Казани пострадали два человека

Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:21

2023-07-08T15:21

2023-07-08T18:04

происшествия

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Двое мужчин получили ожоги при пожаре, начавшемся во время кровельных работ в гаражном боксе в Казани, сообщил главк МЧС России по Татарстану. По информации ведомства, сообщение о возгорании в ГСК "Ипподромный" на улице Павлюхина, 108б поступило в 13:11."По прибытии пожарных подразделений происходило горение внутри кирпичного гаража размером в плане три на четыре метра. Площадь пожара составила два квадратных метра", — говорится в релизе. Открытое горение ликвидировали в 13:26. По данным МЧС, один из пострадавших получил ожоги 30-40 процентов поверхности тела, он находится в тяжелом состоянии. У второго — ожоги 10-20 процентов поверхности тела, состояние оценивается как средней степени тяжести. Оба госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. По предварительной информации, мужчины проводили кровельные работы с применением газового оборудования.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

казань

россия

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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)