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Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции - РИА Новости, 08.07.2023
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13:15 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/pozhar-1882960383.html
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции - РИА Новости, 08.07.2023
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции
Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:15
2023-07-08T13:15
происшествия
владимирская область
северная железная дорога
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РЯЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за "вмешательства посторонних лиц", сообщили РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги. "В 1.50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги (расположена во Владимирской области - ред.). По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования составили от 10 до 30 минут. В настоящее время они введены в расписание. Северная железная дорога работает штатно.
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происшествия, владимирская область, северная железная дорога
Происшествия, Владимирская область, Северная железная дорога
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции

СЖД сообщила о возгорании двух релейных и аккумуляторного шкафа на ж/д станции Балакирево

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РЯЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за "вмешательства посторонних лиц", сообщили РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги.
"В 1.50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги (расположена во Владимирской области - ред.). По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования составили от 10 до 30 минут. В настоящее время они введены в расписание. Северная железная дорога работает штатно.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве
19 июня, 09:36
 
ПроисшествияВладимирская областьСеверная железная дорога
 
 
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