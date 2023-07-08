https://ria.ru/20230708/pozhar-1882960383.html

Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции

Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции - РИА Новости, 08.07.2023

Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции

Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:15

2023-07-08T13:15

2023-07-08T13:15

происшествия

владимирская область

северная железная дорога

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РЯЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за "вмешательства посторонних лиц", сообщили РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги. "В 1.50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги (расположена во Владимирской области - ред.). По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования составили от 10 до 30 минут. В настоящее время они введены в расписание. Северная железная дорога работает штатно.

https://ria.ru/20230619/podzhog-1879062166.html

владимирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, северная железная дорога