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Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции - РИА Новости, 08.07.2023
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции
Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:15
2023-07-08T13:15
2023-07-08T13:15
происшествия
владимирская область
северная железная дорога
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РЯЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафов произошло в ночь на субботу на железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области из-за "вмешательства посторонних лиц", сообщили РИА Новости в пресс-службе Северной железной дороги. "В 1.50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги (расположена во Владимирской области - ред.). По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования составили от 10 до 30 минут. В настоящее время они введены в расписание. Северная железная дорога работает штатно.
https://ria.ru/20230619/podzhog-1879062166.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, северная железная дорога
Происшествия, Владимирская область, Северная железная дорога
Во Владимирской области загорелись релейные шкафы на ж/д станции
СЖД сообщила о возгорании двух релейных и аккумуляторного шкафа на ж/д станции Балакирево