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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 08.07.2023
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14:24 08.07.2023 (обновлено: 14:30 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/poteri-1882967998.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 08.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Украинские военнослужащие потеряли за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях более 170 солдат и три броневика, поражены французская гаубица,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:24
2023-07-08T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях более 170 солдат и три броневика, поражены французская гаубица, американская артсистема и другая артиллерия, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше ста семидесяти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица Caezar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком направлении авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили атаку противника, а также уничтожили украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.На запорожском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Пятихатки и Орехова в запорожской области. Также отражены две разведки боем украинских подразделений и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html
запорожская область
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны: Киев потерял более 170 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях более 170 солдат и три броневика, поражены французская гаубица, американская артсистема и другая артиллерия, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше ста семидесяти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица Caezar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на южно-донецком направлении авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили атаку противника, а также уничтожили украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
На запорожском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Пятихатки и Орехова в запорожской области. Также отражены две разведки боем украинских подразделений и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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