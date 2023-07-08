https://ria.ru/20230708/poteri-1882967998.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 08.07.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Украинские военнослужащие потеряли за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях более 170 солдат и три броневика, поражены французская гаубица,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:24

2023-07-08T14:24

2023-07-08T14:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях более 170 солдат и три броневика, поражены французская гаубица, американская артсистема и другая артиллерия, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше ста семидесяти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица Caezar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком направлении авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Восток" за сутки отразили атаку противника, а также уничтожили украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.На запорожском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских военных в районах Пятихатки и Орехова в запорожской области. Также отражены две разведки боем украинских подразделений и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230708/tank-1882924132.html

запорожская область

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика