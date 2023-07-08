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ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.07.2023
ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 60 украинских военных, 8 единиц техники, три склада с... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:18
2023-07-08T14:18
2023-07-08T14:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 60 украинских военных, 8 единиц техники, три склада с боеприпасами, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России."На краснолииманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.Также, в районе Торского в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении