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ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 08.07.2023

ВСУ потеряли более 60 военных на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 60 украинских военных, 8 единиц техники, три склада с... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:18

2023-07-08T14:18

2023-07-08T14:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 60 украинских военных, 8 единиц техники, три склада с боеприпасами, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов, сообщили в субботу в Минобороны России."На краснолииманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ", - сообщили в Минобороны.Также, в районе Торского в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)