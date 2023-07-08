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Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 08.07.2023 (обновлено: 23:38 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/postavki-1883028364.html
Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов
Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов - РИА Новости, 08.07.2023
Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит противоминные корабли от Нидерландов. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T23:37
2023-07-08T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нидерланды
сергей лавров
алексей резников
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит противоминные корабли от Нидерландов. "Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки", - заявил он в телеэфире. Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро. Нидерланды с начала спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, 2 зенитных ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/sotrudnichestvo-1882972681.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, алексей резников, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, Алексей Резников, Владимир Путин, НАТО
Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов

Министр обороны Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит противоминные корабли от Нидерландов.
"Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки", - заявил он в телеэфире.
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Вчера, 14:58
Ранее власти Нидерландов заявляли, что в 2023 году планируют оказать военную помощь Украине на 2,5 миллиарда евро.
Нидерланды с начала спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, 2 зенитных ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Крылья НАТО над Киевом. Когда ВСУ получат американские истребители
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровАлексей РезниковВладимир ПутинНАТО
 
 
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