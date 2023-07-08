https://ria.ru/20230708/postavki-1882986098.html
МИД России отреагировал на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
МИД России отреагировал на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 08.07.2023
МИД России отреагировал на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Российский МИД возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов, следует из комментария официального... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T16:12
2023-07-08T16:12
2023-07-08T21:55
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российский МИД возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов, следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой.Решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов Захарова назвала еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине.По ее словам, речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. "В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", — говорится в заявлении.Дипломат напомнила, что опыт использования подобных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других конфликтах показывает, что они могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Таким образом, США фактически становятся соучастниками минирования территории и в полной мере разделят ответственность за гибель мирных жителей, в том числе детей, добавила она.По мнению Захаровой, поставки кассетных боеприпасов выглядят как жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала украинского контрнаступления. "Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", — заключила представитель МИД.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM. По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, В мире
МИД России отреагировал на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
МИД России назвал решение США поставить ВСУ кассетные бомбы частью антироссийского курса
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Российский МИД возложил на США ответственность за гибель мирных людей после передачи Украине кассетных боеприпасов, следует из комментария
официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Решение американской администрации о поставках киевскому режиму этих боеприпасов Захарова назвала еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине.
По ее словам, речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.
«
"В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", — говорится в заявлении.
Дипломат напомнила, что опыт использования подобных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других конфликтах показывает, что они могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий. Таким образом, США фактически становятся соучастниками минирования территории и в полной мере разделят ответственность за гибель мирных жителей, в том числе детей, добавила она.
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
По мнению Захаровой, поставки кассетных боеприпасов выглядят как жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала украинского контрнаступления.
"Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", — заключила представитель МИД.
Кассетные бомбы могут сбрасываться с воздуха или запускаться с земли. При взрыве они выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся бомбы становятся минами, которые могут убивать или калечить мирных жителей еще долгое время после завершения боевых действий, а их обнаружение и уничтожение требуют больших затрат. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 800 миллионов долларов. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM.
По информации российских военных, ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса
. Как отмечал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
, это свидетельствует о том, что задача украинских войск заключается в убийстве как можно большего числа мирных жителей.