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Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием - РИА Новости, 08.07.2023
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00:55 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием - РИА Новости, 08.07.2023
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием
Решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов демонстрирует лицемерие Вашингтона, это не поможет Киеву на поле боя, но поставит под угрозу жизни мирного РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:55
2023-07-08T00:55
сша
украина
россия
игорь конашенков
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов демонстрирует лицемерие Вашингтона, это не поможет Киеву на поле боя, но поставит под угрозу жизни мирного населения, заявил РИА Новости бывший аналитик американской разведки, основатель "Совета за национальные интересы" Фил Джиральди. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. "Это вновь демонстрирует лицемерие администрации Байдена, которая еще в прошлом году осуждала приписываемое России использование такого вооружения", - сказал бывший аналитик ЦРУ. Он считает, что кассетные боеприпасы "не обеспечат победы Украине, которая проигрывает России активно поддержанное НАТО, чинушами из Европы и США контрнаступление", но "будут убивать гражданское население, и на долгие годы их неразорвавшиеся части будут проклятием для сельхозугодий". Джиральди напомнил, что США не подписали международные соглашения о запрете вооружений, применение которых большинство стран приравнивает к военному преступлению, такому же как применение химоружия.
https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html
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сша
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сша, украина, россия, игорь конашенков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
США, Украина, Россия, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием

Экс-аналитик разведки США Джиральди: поставки кассетных бомб Киеву являются лицемерием

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов демонстрирует лицемерие Вашингтона, это не поможет Киеву на поле боя, но поставит под угрозу жизни мирного населения, заявил РИА Новости бывший аналитик американской разведки, основатель "Совета за национальные интересы" Фил Джиральди.
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду
Вчера, 00:20
"Это вновь демонстрирует лицемерие администрации Байдена, которая еще в прошлом году осуждала приписываемое России использование такого вооружения", - сказал бывший аналитик ЦРУ.
Он считает, что кассетные боеприпасы "не обеспечат победы Украине, которая проигрывает России активно поддержанное НАТО, чинушами из Европы и США контрнаступление", но "будут убивать гражданское население, и на долгие годы их неразорвавшиеся части будут проклятием для сельхозугодий".
Джиральди напомнил, что США не подписали международные соглашения о запрете вооружений, применение которых большинство стран приравнивает к военному преступлению, такому же как применение химоружия.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор
Вчера, 00:23
 
СШАУкраинаРоссияИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ мире
 
 
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