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Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду - РИА Новости, 08.07.2023
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00:20 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду - РИА Новости, 08.07.2023
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду
Решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:20
2023-07-08T00:20
леонид слуцкий (политик)
нато
джо байден
сергей лавров
россия
украина
европа
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. "Принятое администрацией Байдена решение, по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими "партнерами". Не сегодня, так в будущем. А Победа России в любом случае - неизбежна!" - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, Россия будет отвечать на это адекватно, и наши военные подразделения информированы о возможном использовании противником кассетных боеприпасов, сказал Слуцкий РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230708/nato-1882912694.html
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леонид слуцкий (политик), нато, джо байден, сергей лавров, россия, украина, европа
Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Джо Байден, Сергей Лавров, Россия, Украина, Европа
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду

Слуцкий: решение Байдена поставлять Киеву кассетные боеприпасы является путем к геноциду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о поставке кассетных боеприпасов Украине - это прямой путь к геноциду, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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"Принятое администрацией Байдена решение, по сути, прямой путь к геноциду и на скамью подсудимых вместе с Зеленским и некоторыми его европейскими "партнерами". Не сегодня, так в будущем. А Победа России в любом случае - неизбежна!" - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, Россия будет отвечать на это адекватно, и наши военные подразделения информированы о возможном использовании противником кассетных боеприпасов, сказал Слуцкий РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Леонид Слуцкий (политик)НАТОДжо БайденСергей ЛавровРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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