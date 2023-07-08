https://ria.ru/20230708/pogoda-1882941997.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:16

2023-07-08T10:16

2023-07-08T10:16

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего в район Вятки. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области ливни с грозами. Температура воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса, по области плюс 20 - плюс 25", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"