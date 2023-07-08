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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.07.2023
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10:16 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/pogoda-1882941997.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:16
2023-07-08T10:16
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего в район Вятки. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области ливни с грозами. Температура воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса, по области плюс 20 - плюс 25", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус пообещал москвичам кратковременные дожди и до 24 градусов тепла в субботу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего в район Вятки. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области ливни с грозами. Температура воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса, по области плюс 20 - плюс 25", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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