https://ria.ru/20230708/pogoda-1882941997.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:16
2023-07-08T10:16
2023-07-08T10:16
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода ожидается в Москве в субботу, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего в район Вятки. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области ливни с грозами. Температура воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса, по области плюс 20 - плюс 25", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 3–8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус пообещал москвичам кратковременные дожди и до 24 градусов тепла в субботу