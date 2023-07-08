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Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле - РИА Новости, 08.07.2023
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01:37 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/poezda-1882916870.html
Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле
Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле - РИА Новости, 08.07.2023
Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле
Стоимость билета в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов и класса обслуживания: купе южного поезда без кондиционера и биотуалета может... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:37
2023-07-08T01:37
дмитрий пегов
ржд
федеральная пассажирская компания
адлер
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость билета в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов и класса обслуживания: купе южного поезда без кондиционера и биотуалета может стоить дешевле до 35% по сравнению с купе фирменного поезда с этими удобствами, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости сообщал, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг в том числе поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам. "Стоимость проезда в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов, а также от класса обслуживания. Чем больше услуг и сервисов доступно пассажиру в пути, тем выше может быть цена билета в сравнении с ценой для проезда в вагонах меньшей оснащенности", - рассказали в ФПК. В компании привели такой пример: стоимость проезда в вагоне класса 2Л (без биотуалета и кондиционера) на маршруте Москва – Адлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда №102 "Премиум" класса 2Э. "При этом пассажиры могут заранее, на этапе покупки билета, получить информацию о технической оснащенности вагона и комплексе сервисных услуг, включенных в билет. Информацию им подскажет кассир или специальные пиктограммы на сайте и в приложении, которые расположены рядом с отметкой о соответствующем классе обслуживания на этапе выбора вагона", - отметили в компании. Есть информация о классах обслуживания и на сайте РЖД (в разделе "информация – классы обслуживания"). Пегов в интервью РИА Новости отмечал, что к лету приведены в порядок и выведены на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. "Федеральная пассажирская компания" для обеспечения интенсивных летних перевозок задействовала максимально возможные резервы в части подвижного состава", - подтвердили в ФПК. Там напомнили, что в целом на всей сети в пиковый период будут задействованы свыше 14 тысяч вагонов из имеющегося парка, из которых 85% оснащены биотуалетами и 91% - кондиционерами. На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.
https://ria.ru/20230706/bilety-1882497021.html
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дмитрий пегов, ржд, федеральная пассажирская компания, адлер, москва
Дмитрий Пегов, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Адлер, Москва
Россиянам разъяснили, какие билеты на поезда на юг стоят дешевле

ФПК: купе южного поезда без кондиционера и биотуалета может стоить дешевле до 35 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость билета в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов и класса обслуживания: купе южного поезда без кондиционера и биотуалета может стоить дешевле до 35% по сравнению с купе фирменного поезда с этими удобствами, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости.
Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в интервью РИА Новости сообщал, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг в том числе поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам.
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"Стоимость проезда в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов, а также от класса обслуживания. Чем больше услуг и сервисов доступно пассажиру в пути, тем выше может быть цена билета в сравнении с ценой для проезда в вагонах меньшей оснащенности", - рассказали в ФПК. В компании привели такой пример: стоимость проезда в вагоне класса 2Л (без биотуалета и кондиционера) на маршруте МоскваАдлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда №102 "Премиум" класса 2Э.
"При этом пассажиры могут заранее, на этапе покупки билета, получить информацию о технической оснащенности вагона и комплексе сервисных услуг, включенных в билет. Информацию им подскажет кассир или специальные пиктограммы на сайте и в приложении, которые расположены рядом с отметкой о соответствующем классе обслуживания на этапе выбора вагона", - отметили в компании. Есть информация о классах обслуживания и на сайте РЖД (в разделе "информация – классы обслуживания").
Пегов в интервью РИА Новости отмечал, что к лету приведены в порядок и выведены на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. "Федеральная пассажирская компания" для обеспечения интенсивных летних перевозок задействовала максимально возможные резервы в части подвижного состава", - подтвердили в ФПК.
Там напомнили, что в целом на всей сети в пиковый период будут задействованы свыше 14 тысяч вагонов из имеющегося парка, из которых 85% оснащены биотуалетами и 91% - кондиционерами. На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.
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