https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883025606.html

В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке - РИА Новости, 08.07.2023

В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело обнаружили в бочке на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК России по... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:39

2023-07-08T22:39

2023-07-08T23:11

происшествия

великий новгород

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело обнаружили в бочке на балконе квартиры, сообщила пресс-служба управления СК России по региону в Telegram-канале."По версии следствия, в начале июня в ходе ссоры на почве ревности подозреваемый ручкой от сумки задушил сожительницу. Спустя несколько дней мужчина спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес на балкон. При этом он пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц подозреваемый переехал с данной квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сегодня полицейскими", — говорится в заявлении.Уточняется, что мужчина полностью признал вину. Накануне в силовые структуры поступило сообщение об обнаружении в одном из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела 23-летней девушки. Как уточнил источник РИА Новости, ее мать обратилась в полицию, когда дочь перестала отвечать на звонки. На балконе квартиры, где жила погибшая, нашли металлическую бочку, в которой лежало обернутое целлофаном тело.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html

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происшествия, великий новгород, россия