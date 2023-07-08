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Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня - РИА Новости, 08.07.2023
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00:59 08.07.2023 (обновлено: 01:30 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/podmoskove-1882915367.html
Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня
Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня - РИА Новости, 08.07.2023
Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня
Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:59
2023-07-08T01:30
московская область (подмосковье)
павшинская пойма
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В пятницу в регионе начались гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля. "Несколько населенных пунктов остались без электричества - стараемся как можно скорее устранить аварии", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, в Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме. В городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил позднее глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах.Ранее губернатор сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.
https://ria.ru/20230630/liven-1881581254.html
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московская область (подмосковье)
павшинская пойма
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московская область (подмосковье), павшинская пойма, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия
Московская область (Подмосковье), Павшинская пойма, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красногорск, Происшествия
Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня

Губернатор Подмосковья Воробьев: ряд населенных пунктов остался без света после ливня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В пятницу в регионе начались гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля.
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"Несколько населенных пунктов остались без электричества - стараемся как можно скорее устранить аварии", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, в Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме.

В городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил позднее глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах.
Ранее губернатор сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.
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Московская область (Подмосковье)Павшинская поймаАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
 
 
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