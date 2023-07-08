https://ria.ru/20230708/podmoskove-1882915367.html

Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня

Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня - РИА Новости, 08.07.2023

Ряд населенных пунктов Подмосковья остался без электричества после ливня

Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:59

2023-07-08T00:59

2023-07-08T01:30

московская область (подмосковье)

павшинская пойма

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В пятницу в регионе начались гроза, дождь, град и ветер. По сообщениям МЧС, такая ситуация сохранится до 12.00 8 июля. "Несколько населенных пунктов остались без электричества - стараемся как можно скорее устранить аварии", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, в Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской пойме. В городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил позднее глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах.Ранее губернатор сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.

https://ria.ru/20230630/liven-1881581254.html

https://ria.ru/20230608/vladivostok-1876898511.html

московская область (подмосковье)

павшинская пойма

красногорск

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московская область (подмосковье), павшинская пойма, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия