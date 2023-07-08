https://ria.ru/20230708/plyazhi-1882882447.html

Названы пять лучших диких пляжей на юге России

Названы пять лучших диких пляжей на юге России - РИА Новости, 08.07.2023

Названы пять лучших диких пляжей на юге России

В СМИ обсуждают переполненные пляжи Краснодарского края, специально для тех, кто планирует отдых или уже находится на юге России, сервис бронирования отелей... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:46

2023-07-08T13:46

2023-07-08T13:46

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В СМИ обсуждают переполненные пляжи Краснодарского края, специально для тех, кто планирует отдых или уже находится на юге России, сервис бронирования отелей составил подборку диких локаций вблизи популярных курортов, сообщает МТС Travel.Эксперты уточняют, дикие пляжи любят за чистую воду и природу, а благодаря тому, что за вход платить не нужно, на таком отдыхе можно еще и сэкономить. Главное – правильно подготовиться: взять с собой обувь для комфортного входа в воду, специальные циновки или лежаки для галечных пляжей, а также пакеты для мусора, чтобы оставить после себя порядок.Пляж "Голубая бездна", ГеленджикОдно из самых живописных мест Черноморского побережья. Лагуна с бирюзовой водой и крупной белой галькой находится между хутором Джанхот и селом Дивноморское. Пляж получил название из-за того, что в 20 метрах от берега дно уходит резким обрывом вниз.Побережье и дно пляжа каменистое, зато белая галька видна сквозь толщу воды даже на большой глубине.Чтобы попасть на пляж "Голубая бездна", необходимо свернуть с трассы М-4 на дорогу, идущую от Дивноморского в Джанхот. В пяти километрах оттуда расположена парковка, от нее начинается пешая часть пути. Можно дойти либо до смотровой площадки над обрывом, либо до побережья. Другой вариант — добраться до "Голубой бездны" пешком по берегу от организованного пляжа хутора Джанхот.Бугазская коса, АнапаБугазская коса — полоса суши шириной 250–300 метров и длиной 12 километров, отделяющая Бугазский лиман от Чёрного моря. У ее начала в станице Благовещенская находятся базы отдыха и гостевые дома, сама же коса остаётся пристанищем дикарей.Вся территория косы — пляж, покрытый кварцевым песком, местами — мелким ракушечником. По центру возвышаются небольшие дюны с растительностью, с одной стороны — воды Чёрного моря, а с другой — Бугазского лимана. Вдоль косы море мелкое и быстро прогревается, что хорошо для отдыха с детьми. Каждый сезон на Бугазскую косу съезжаются кайт- и виндсёрферы, здесь множество школ и есть специальный кемпинг для спортсменов и любителей.Добраться до косы можно по трассе А-290, свернув с неё в поселке Виноградный в сторону станицы Благовещенская. Также до Благовещенской ходит маршрутка, а дальше — пешком или на попутке.Дикий пляж в Витязево, АнапаРядом с поселком Витязево расположено несколько благоустроенных пляжей, а вот от начала Витязевской косы и до станицы Благовещенская сохранилось нетронутое Черноморское побережье. Здесь ярко-голубое море и пологий ровный берег шириной 150–300 метров, покрытый золотистым песком с крошками ракушечника. В центре косы — причудливые дюны, защищающие берег от ветров. Спуск в море — тоже песчаный, пологий, без ям и валунов, вода тёплая и прозрачная. Это отличные места для отдыха с детьми.В сезон пляжи Витязево становятся популярными, но чем дальше в сторону станицы Благовещенской, тем меньше людей. Разве что иногда компанию составят дельфины, подплывающие к берегу.Доехать до диких пляжей можно на машине, свернув с трассы А-290 на Витязево или двигаясь вдоль побережья из Анапы. Далее гравийная дорога идёт параллельно пляжу, а к морю организованы съезды. Но высока вероятность увязнуть в песке, поэтому лучше оставить машину в посёлке и пойти пешком либо нанять катер, который доставит на удалённые пляжи, а потом заберёт.Пляж в Уч-Дере, СочиСовсем недалеко от переполненного Сочи можно найти дикий и малолюдный пляж. Такой есть около поселка Уч-Дере между пляжами Дагомыса и пляжем санатория "Белые ночи". Он небольшой, всего километр, а ширина берега составляет 30 метров. Отличительная черта этого места — не привычные для Сочи пальмы, а сосны, которые наполняют воздух хвойным ароматом.Берег покрыт крупной галькой, поэтому потребуются специальные циновки и лежаки. Спуск в море не всегда пологий, есть существенные перепады, а также крупные камни на дне.До этого пляжа удобнее всего добираться на электричке. Рядом находится станция Уч-Дере, поезда прибывают со стороны Туапсе и Адлера. Можно выйти на пляж со стороны санатория "Белые ночи", доехав до него от центра Сочи на автобусах № 75, 76 и 77. На автомобиле близко к пляжу подъехать не получится. Машины оставляют у санатория им. Семашко и идут до побережья пешком. До санатория следует ехать по дороге А-147 до 163-го километра, этот участок трассы называется Батумское шоссе.Пляж в Аше, СочиАше — небольшой микрорайон, расположенный почти в 60 километрах от Центрального Сочи. Пляжи Аше подходят для любителей спокойного отдыха, чаще всего людей на них немного. Аше стоит на месте впадения одноимённой реки в Чёрное море. Горная река немного понижает температуру воды в море. Берег — галечный, и чем южнее, тем крупнее галька. Вода прозрачная и чистая, глубина начинается уже в двух метрах от берега.Добираться до пляжей лучше всего на электричке. В Аше останавливаются поезда из Туапсе и Адлера. До пляжа ведет улица Репина. Автопутешественникам нужно следовать до 99-го километра по трассе А-147. Она проходит через посёлок и на этом участке носит название Туристская улица.

https://ria.ru/20230704/gelendzhik-1881982360.html

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

https://ria.ru/20230601/plyazhi-1875389734.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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