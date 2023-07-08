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Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:35 08.07.2023 (обновлено: 11:41 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882943278.html
Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем
Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2023
Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:35
2023-07-08T11:41
культура
россия
дмитрий певцов
владимир путин
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и востребованную работу на общественном и педагогическом поприще, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актер театра и кино Дмитрий Певцов отмечает в субботу 60-летие. "Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще", - говорится в телеграмме. Российский лидер добавил, что благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом Певцов добился большого профессионального, творческого успеха, покорил сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа. Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов. С юбилеем актера поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что Дмитрий Певцов стал одним из самых ярких и востребованных современных актёров, достиг успехов в общественной и политической деятельности. Мишустин оценил и активную законотворческую работу актера, а также усилия в развитие отечественной культуры."Индивидуальность, широкий творческий диапазон позволили Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох, уверенно чувствовать себя и в трагедии, и в комедии, создать множество незабываемых образов на театральной сцене и в кинематографе", - добавил премьер.Дмитрий Певцов – народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1996 года, награжден орденами Почета (2007) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013). В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 города Москвы, член фракции "Новые люди". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.
https://ria.ru/20220720/pevtsov-1803661383.html
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россия, дмитрий певцов, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин
Культура, Россия, Дмитрий Певцов, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Мишустин
Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем

Путин заявил, что активная гражданская позиция артиста Певцова заслуживает уважения

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и востребованную работу на общественном и педагогическом поприще, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актер театра и кино Дмитрий Певцов отмечает в субботу 60-летие.
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму
20 июля 2022, 12:13
"Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще", - говорится в телеграмме.
Российский лидер добавил, что благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом Певцов добился большого профессионального, творческого успеха, покорил сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа.
Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов.
С юбилеем актера поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что Дмитрий Певцов стал одним из самых ярких и востребованных современных актёров, достиг успехов в общественной и политической деятельности. Мишустин оценил и активную законотворческую работу актера, а также усилия в развитие отечественной культуры.
«
"Индивидуальность, широкий творческий диапазон позволили Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох, уверенно чувствовать себя и в трагедии, и в комедии, создать множество незабываемых образов на театральной сцене и в кинематографе", - добавил премьер.
Дмитрий Певцов – народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1996 года, награжден орденами Почета (2007) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013). В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 города Москвы, член фракции "Новые люди". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.
Народный артист России Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Биография Дмитрия Певцова
Вчера, 02:01
 
КультураРоссияДмитрий ПевцовВладимир ПутинГосдума РФМихаил Мишустин
 
 
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