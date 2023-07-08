Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем
Путин заявил, что активная гражданская позиция артиста Певцова заслуживает уважения
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и востребованную работу на общественном и педагогическом поприще, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актер театра и кино Дмитрий Певцов отмечает в субботу 60-летие.
"Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще", - говорится в телеграмме.
Российский лидер добавил, что благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом Певцов добился большого профессионального, творческого успеха, покорил сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа.
Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов.
С юбилеем актера поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что Дмитрий Певцов стал одним из самых ярких и востребованных современных актёров, достиг успехов в общественной и политической деятельности. Мишустин оценил и активную законотворческую работу актера, а также усилия в развитие отечественной культуры.
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"Индивидуальность, широкий творческий диапазон позволили Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох, уверенно чувствовать себя и в трагедии, и в комедии, создать множество незабываемых образов на театральной сцене и в кинематографе", - добавил премьер.
Дмитрий Певцов – народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1996 года, награжден орденами Почета (2007) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013). В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 города Москвы, член фракции "Новые люди". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.