https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882943278.html

Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем

Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем - РИА Новости, 08.07.2023

Путин поздравил народного артиста Дмитрия Певцова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:35

2023-07-08T10:35

2023-07-08T11:41

культура

россия

дмитрий певцов

владимир путин

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера театра и кино, народного артиста России Дмитрия Певцова, отметив его активную гражданскую позицию и востребованную работу на общественном и педагогическом поприще, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актер театра и кино Дмитрий Певцов отмечает в субботу 60-летие. "Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем... И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще", - говорится в телеграмме. Российский лидер добавил, что благодаря таланту, незаурядному актёрскому мастерству и искренней увлечённости любимым делом Певцов добился большого профессионального, творческого успеха, покорил сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа. Путин пожелал актеру здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов. С юбилеем актера поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что Дмитрий Певцов стал одним из самых ярких и востребованных современных актёров, достиг успехов в общественной и политической деятельности. Мишустин оценил и активную законотворческую работу актера, а также усилия в развитие отечественной культуры."Индивидуальность, широкий творческий диапазон позволили Вам виртуозно перевоплощаться в героев разных эпох, уверенно чувствовать себя и в трагедии, и в комедии, создать множество незабываемых образов на театральной сцене и в кинематографе", - добавил премьер.Дмитрий Певцов – народный артист России (2001). Лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 1996 года, награжден орденами Почета (2007) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013). В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VIII созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 города Москвы, член фракции "Новые люди". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

https://ria.ru/20220720/pevtsov-1803661383.html

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россия, дмитрий певцов, владимир путин, госдума рф, михаил мишустин