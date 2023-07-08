https://ria.ru/20230708/pemex-1882924469.html

Pemex спрогнозировала падение добычи газа после пожара на морской платформе

Pemex спрогнозировала падение добычи газа после пожара на морской платформе - РИА Новости, 08.07.2023

Pemex спрогнозировала падение добычи газа после пожара на морской платформе

Платформы мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T05:40

2023-07-08T05:40

2023-07-08T05:40

мексиканский залив

pemex

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Платформы мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex на шельфе Кампече в Мексиканском заливе, пострадавшие в результате пожара, играли существенную роль в системе добычи газа, этот инцидент сильно скажется на общих показателях компании, сообщили руководители корпорации. "Учитывая важную роль этого объекта для Pemex, происшествие существенно повлияет на производство, однако технические специалисты изучают способ восстановления трубопроводов, соединений и проведения восстановительных работ. Мы все еще работаем над тем, чтобы найти основную причину этой аварии", - заявил генеральный директор Pemex Октавио Ромеро, его слова приводятся в публикации компании в Twitter. По словам директора по добыче и производству Pemex Анхеля Сида, через пострадавшие платформы распределялись 17 миллионов кубических метров газа, добываемых на комплексе Cantarel. Ранее пресс-служба компании сообщала, что в результате возгорания на платформах два человека погибли, один пропал без вести и шесть человек пострадали.

https://ria.ru/20230705/neft-1882346893.html

мексиканский залив

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мексиканский залив, pemex, в мире, цены на нефть