https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию, предупредила эксперт

COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию, предупредила эксперт - РИА Новости, 08.07.2023

COVID-19 может спровоцировать аутоиммунную патологию, предупредила эксперт

Коронавирусная инфекция может быть триггером развития патологий, к которым есть предрасположенность организма, поэтому при появлении каких-либо симптомов после... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:40

2023-07-08T06:40

2023-07-08T12:43

наталья пшеничная

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может быть триггером развития патологий, к которым есть предрасположенность организма, поэтому при появлении каких-либо симптомов после перенесенного COVID-19 следует обратиться к врачу, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "COVID-19, как и другие ОРВИ, может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма, а также манифестировать ранее дремавшие или медленно и незаметно для человека развивавшиеся заболевания", — сказала Пшеничная.Она отметила, что надеяться, что со временем все само по себе пройдет, не стоит, и лучше лишний раз пройти обследование у врача. Большинство жалоб после перенесенного ковида связаны с сохраняющимся кашлем, одышкой, быстрой утомляемостью, слабостью, повышенной сонливостью. Нередко отмечаются повышение артериального давления и учащенное сердцебиение, уточнила Пшеничная. По ее словам, человек также может отмечать некоторые когнитивные нарушения, например ухудшение памяти, снижение концентрации внимания. У многих пациентов сохраняется сниженное обоняние и искажение запаха и вкуса, добавила специалист. Способствовать скорейшему восстановлению организма могут прогулки на свежем воздухе, зарядка, обогащенная витаминами пища, дополнительный прием комплексов витаминов и микроэлементов, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20230703/koronavirus-1881971365.html

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наталья пшеничная, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)