https://ria.ru/20230708/parizh-1882955075.html
В Парижском регионе изъяли около 290 килограммов пиротехники
В Парижском регионе изъяли около 290 килограммов пиротехники - РИА Новости, 08.07.2023
В Парижском регионе изъяли около 290 килограммов пиротехники
Правоохранители в Парижском регионе изъяли накануне около 290 килограмм пиротехнических изделий, сообщила в субботу в Twitter префектура полиции Парижа. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:20
2023-07-08T12:20
2023-07-08T12:20
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Правоохранители в Парижском регионе изъяли накануне около 290 килограмм пиротехнических изделий, сообщила в субботу в Twitter префектура полиции Парижа. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против правоохранителей в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля. "Вчера утром в (коммуне) Обервилье в ходе операции по контролю сбыта пиротехнических изделий полицейские при содействии сотрудников таможни изъяли 286 килограмм пиротехнических товаров или в общей сложности 66 коробок с петардами", - говорится в сообщении властей. Ранее сообщалось, что с начала массовых беспорядков в стране после убийства полицейским 17-летнего подростка французские правоохранители изъяли в Парижском регионе 1,5 тонны пиротехнических изделий, используемых протестующими. Накануне также стало известно об изъятии жандармами 2,7 тонны пиротехники около французского города Ренн. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Парижском регионе изъяли около 290 килограммов пиротехники
Полиция сообщила об изъятии в Парижском регионе около 290 килограммов пиротехники
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Правоохранители в Парижском регионе изъяли накануне около 290 килограмм пиротехнических изделий, сообщила в субботу в Twitter префектура полиции Парижа.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен
ранее поручил властям усилить борьбу против неправомерного использования пиротехнических изделий, в частности против правоохранителей в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля.
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«
"Вчера утром в (коммуне) Обервилье в ходе операции по контролю сбыта пиротехнических изделий полицейские при содействии сотрудников таможни изъяли 286 килограмм пиротехнических товаров или в общей сложности 66 коробок с петардами", - говорится в сообщении властей.
Ранее сообщалось, что с начала массовых беспорядков в стране после убийства полицейским 17-летнего подростка французские правоохранители изъяли в Парижском регионе 1,5 тонны пиротехнических изделий, используемых протестующими. Накануне также стало известно об изъятии жандармами 2,7 тонны пиротехники около французского города Ренн
.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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