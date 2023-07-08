https://ria.ru/20230708/paris-1883016222.html

В Париже на запрещенной демонстрации против насилия задержали двух человек

В Париже на запрещенной демонстрации против насилия задержали двух человек - РИА Новости, 08.07.2023

В Париже на запрещенной демонстрации против насилия задержали двух человек

Французские правоохранители задержали двух человек на запрещенной властями демонстрации против насилия полиции в Париже во время ее разгона, сообщает префектура РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:38

2023-07-08T20:38

2023-07-08T20:38

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Французские правоохранители задержали двух человек на запрещенной властями демонстрации против насилия полиции в Париже во время ее разгона, сообщает префектура полиции французской столицы. Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз в память о чернокожем мужчине по имени Адама Траоре, погибшем в 2016 году после стычки с правоохранителями во время перевозки в отделение полиции. Однако власти департамента запретили проведение мероприятия, после чего оно было перенесено на площадь Республики в Париже. В субботу утром префектура полиции французской столицы также наложила запрет на проведение демонстрации. "Было произведено два задержания в момент разгона акции в связи с насилием в отношении лица, наделенного государственной властью, на площади Республики. Поскольку правонарушение в виде организации незаявленной демонстрации четко установлено, в отношении организатора начато судебное разбирательство", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте префектуры полиции. В заявлении указывается, что к демонстрации призывала сестра Адамы Траоре, Асса Траоре. Как отмечает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, один из задержанных на акции в Париже - брат Траоре Юсуф. По данным телеканала, сотрудница полиции намерена подать на него жалобу из-за насилия в отношении сил правопорядка. В субботу телеканал BFMTV сообщил, что около тысячи человек собрались на площади Республики в Париже в знак протеста из-за полицейского насилия, несмотря на запрет властей. Ранее сообщалось, что 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации против населения пригородов, призвали к проведению в субботу маршей по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

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в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере