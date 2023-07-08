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В Париже на запрещенную властями демонстрацию против насилия прибыл спецназ - РИА Новости, 08.07.2023
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19:01 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/paris-1883005211.html
В Париже на запрещенную властями демонстрацию против насилия прибыл спецназ
В Париже на запрещенную властями демонстрацию против насилия прибыл спецназ - РИА Новости, 08.07.2023
В Париже на запрещенную властями демонстрацию против насилия прибыл спецназ
Подразделение полицейского спецназа Brav-M, занимающееся подавлением насильственных действий и известное своими жесткими методами, дежурит на площади Республики РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T19:01
2023-07-08T19:01
в мире
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Подразделение полицейского спецназа Brav-M, занимающееся подавлением насильственных действий и известное своими жесткими методами, дежурит на площади Республики в Париже, где вопреки запрету властей около тысячи человек собрались на протест против полицейского насилия, сообщила в субботу газета Figaro. Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз в память о чернокожем мужчине по имени Адам Траоре, погибшем в 2016 году после стычки с правоохранителями во время перевозки до отделения полиции. Однако власти департамента запретили проведение мероприятия, после чего оно было перенесено на площадь Республики в Париже. В субботу утром префектура полиции французской столицы также наложила запрет на проведение демонстрации. "Несколько агентов Brav-M собрались на площади Республики и бульваре Маджента", - говорится в сообщении издания. По информации телеканала BFMTV, около тысячи человек собрались на площади в знак протеста против полицейского насилия, несмотря на запрет властей. Ранее сообщалось, что 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации против населения из пригорода, призвали к проведению в субботу маршей по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже на запрещенную властями демонстрацию против насилия прибыл спецназ

Figaro: в Париже на запрещенной властями демонстрации против насилия дежурит спецназ

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники французской полиции во время беспорядков
Сотрудники французской полиции во время беспорядков - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники французской полиции во время беспорядков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Подразделение полицейского спецназа Brav-M, занимающееся подавлением насильственных действий и известное своими жесткими методами, дежурит на площади Республики в Париже, где вопреки запрету властей около тысячи человек собрались на протест против полицейского насилия, сообщила в субботу газета Figaro.
Марш против полицейского насилия должен был пройти в департаменте Валь-д'Уаз в память о чернокожем мужчине по имени Адам Траоре, погибшем в 2016 году после стычки с правоохранителями во время перевозки до отделения полиции. Однако власти департамента запретили проведение мероприятия, после чего оно было перенесено на площадь Республики в Париже. В субботу утром префектура полиции французской столицы также наложила запрет на проведение демонстрации.
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"Несколько агентов Brav-M собрались на площади Республики и бульваре Маджента", - говорится в сообщении издания.
По информации телеканала BFMTV, около тысячи человек собрались на площади в знак протеста против полицейского насилия, несмотря на запрет властей.
Ранее сообщалось, что 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации против населения из пригорода, призвали к проведению в субботу маршей по всей стране.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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