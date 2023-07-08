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Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией - РИА Новости, 08.07.2023
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22:18 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/otnosheniya-1883023779.html
Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией
Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией - РИА Новости, 08.07.2023
Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией
Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:18
2023-07-08T22:18
в мире
сирия
турция
анкара (провинция)
башар асад
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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска в Анкаре Нидаль Кабалан. По словам эксперта, для возобновления отношений Анкара должна выполнить "ряд известных условий". "Вывод войск является первым условием. Далее, это прекращение поддержки террористических организаций, контролирующих Идлиб и другие районы, подчиняющихся непосредственно Анкаре", - сказал Кабалан. Он отметил, что власти Сирии придают важность прежде всего тому, что что делается на местах. "О серьезных прорывах на пути примирения между Дамаском и Анкарой говорить сейчас не приходится. Возможно можно взять за основу, то, что обсуждалось в кулуарах недавней встречи в Астане и дорожную карту примирения между Сирией и Турцией, которая упоминалась российской стороной", - отметил эксперт. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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сирия
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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), башар асад
В мире, Сирия, Турция, Анкара (провинция), Башар Асад
Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией

Экс-посол Кабалан: Сирия не восстановит отношения с Турцией, пока Анкара не выведет войска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска в Анкаре Нидаль Кабалан.
По словам эксперта, для возобновления отношений Анкара должна выполнить "ряд известных условий".
"Вывод войск является первым условием. Далее, это прекращение поддержки террористических организаций, контролирующих Идлиб и другие районы, подчиняющихся непосредственно Анкаре", - сказал Кабалан.
Он отметил, что власти Сирии придают важность прежде всего тому, что что делается на местах.
"О серьезных прорывах на пути примирения между Дамаском и Анкарой говорить сейчас не приходится. Возможно можно взять за основу, то, что обсуждалось в кулуарах недавней встречи в Астане и дорожную карту примирения между Сирией и Турцией, которая упоминалась российской стороной", - отметил эксперт.
В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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В миреСирияТурцияАнкара (провинция)Башар Асад
 
 
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