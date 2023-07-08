Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией
Экс-посол Кабалан: Сирия не восстановит отношения с Турцией, пока Анкара не выведет войска
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии
Государственные флаги перед началом четырехсторонней встречи министров иностранных дел Российской Федерации, Турции, Ирана и Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска в Анкаре Нидаль Кабалан.
По словам эксперта, для возобновления отношений Анкара должна выполнить "ряд известных условий".
"Вывод войск является первым условием. Далее, это прекращение поддержки террористических организаций, контролирующих Идлиб и другие районы, подчиняющихся непосредственно Анкаре", - сказал Кабалан.
Он отметил, что власти Сирии придают важность прежде всего тому, что что делается на местах.
"О серьезных прорывах на пути примирения между Дамаском и Анкарой говорить сейчас не приходится. Возможно можно взять за основу, то, что обсуждалось в кулуарах недавней встречи в Астане и дорожную карту примирения между Сирией и Турцией, которая упоминалась российской стороной", - отметил эксперт.
В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.