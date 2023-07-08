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Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией

Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией - РИА Новости, 08.07.2023

Эксперт предположил, когда Сирия восстановит дипотношения с Турцией

Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:18

2023-07-08T22:18

2023-07-08T22:18

в мире

сирия

турция

анкара (провинция)

башар асад

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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия не станет восстанавливать дипломатические отношения с Турцией, пока Анкара не выведет свои войска с севера страны, сказал РИА Новости бывший посол Дамаска в Анкаре Нидаль Кабалан. По словам эксперта, для возобновления отношений Анкара должна выполнить "ряд известных условий". "Вывод войск является первым условием. Далее, это прекращение поддержки террористических организаций, контролирующих Идлиб и другие районы, подчиняющихся непосредственно Анкаре", - сказал Кабалан. Он отметил, что власти Сирии придают важность прежде всего тому, что что делается на местах. "О серьезных прорывах на пути примирения между Дамаском и Анкарой говорить сейчас не приходится. Возможно можно взять за основу, то, что обсуждалось в кулуарах недавней встречи в Астане и дорожную карту примирения между Сирией и Турцией, которая упоминалась российской стороной", - отметил эксперт. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношениях двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230622/lavrentev-1879670185.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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в мире, сирия, турция, анкара (провинция), башар асад