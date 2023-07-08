https://ria.ru/20230708/oon-1882927468.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.07.2023

Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:12

2023-07-08T07:12

2023-07-08T11:16

россия

сша

в мире

дмитрий полянский

сеймур херш

джо байден

совет безопасности оон

северный поток

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский. "Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран", — написал Полянский.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.Германия, Дания и Швеция ведут расследования, но они пока не дали никакого результата. При этом в западных СМИ в последнее время появились публикации об "украинском следе". Так, по информации Wall Street Journal, ЦРУ еще за три месяца до теракта знало от нидерландской разведки о планах Киева устроить диверсию и призывало не взрывать газопровод. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден. По словам Херша, он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230705/ssha-1882407103.html

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россия, сша, в мире, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2