Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"
Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
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"Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран", — написал Полянский.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция ведут расследования, но они пока не дали никакого результата. При этом в западных СМИ в последнее время появились публикации об "украинском следе". Так, по информации Wall Street Journal, ЦРУ еще за три месяца до теракта знало от нидерландской разведки о планах Киева устроить диверсию и призывало не взрывать газопровод.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден. По словам Херша, он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.