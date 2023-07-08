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Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.07.2023
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07:12 08.07.2023 (обновлено: 11:16 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/oon-1882927468.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"
Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.07.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"
Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:12
2023-07-08T11:16
россия
сша
в мире
дмитрий полянский
сеймур херш
джо байден
совет безопасности оон
северный поток
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский. &quot;Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран&quot;, — написал Полянский.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.Германия, Дания и Швеция ведут расследования, но они пока не дали никакого результата. При этом в западных СМИ в последнее время появились публикации об "украинском следе". Так, по информации Wall Street Journal, ЦРУ еще за три месяца до теракта знало от нидерландской разведки о планах Киева устроить диверсию и призывало не взрывать газопровод. По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден. По словам Херша, он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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россия, сша, в мире, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2
Россия, США, В мире, Дмитрий Полянский, Сеймур Херш, Джо Байден, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков"

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия запросила на 11 июля новое открытое заседание Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков", сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
«

"Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются. Запросили британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран", — написал Полянский.

Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция ведут расследования, но они пока не дали никакого результата. При этом в западных СМИ в последнее время появились публикации об "украинском следе". Так, по информации Wall Street Journal, ЦРУ еще за три месяца до теракта знало от нидерландской разведки о планах Киева устроить диверсию и призывало не взрывать газопровод.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден. По словам Херша, он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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РоссияСШАВ миреДмитрий ПолянскийСеймур ХершДжо БайденСовет Безопасности ООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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