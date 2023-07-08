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Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой - РИА Новости, 08.07.2023
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06:08 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/ogorody-1882925291.html
Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой
Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой - РИА Новости, 08.07.2023
Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что дачники имеют право поливать огороды чистой... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:08
2023-07-08T06:08
россия
общество
никита чаплин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что дачники имеют право поливать огороды чистой водой, ведь это сказывается на качестве урожая. Нередки случаи, когда в дачных поселках или СНТ людям устанавливают ограничения на потребление воды выше нормативов, в одном из регионов предложили двойной тариф на потребление чистой воды выше нормативов, отметил депутат. "Садоводы вынуждены поливать огород грязной водой, например, которую отстаивают в бочках. И на качестве урожая это, безусловно, сказывается. Считаю, что вопрос требует законодательного урегулирования, чтобы защитить людей. Зачем вводить ограничения, если каждый будет платить за количество потребляемой воды, согласно своему расходу? Россия - богатая на ресурсы страна, поэтому ограничивать людей в воде точно нет необходимости", - заключил депутат. При этом он отметил, что в многоквартирных домах никто никому не ограничивает подачу воды, но многие люди проживают на даче целое лето, а вечером нет воды и нет возможности элементарно искупаться или сварить суп. "Проблема воды все еще не решена во многих СНТ. Поэтому перед покупкой дачи рекомендую для начала узнать, какая там система подачи воды. И ситуация с поливом абсолютно несправедлива и недопустима в XXI веке", - отметил он.
https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html
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россия, общество, никита чаплин
Россия, Общество, Никита Чаплин
Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой

Депутат Госдумы Чаплин: дачники имеют право поливать огороды чистой водой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина поливает грядки на своем участке
Мужчина поливает грядки на своем участке - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина поливает грядки на своем участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что дачники имеют право поливать огороды чистой водой, ведь это сказывается на качестве урожая.
Нередки случаи, когда в дачных поселках или СНТ людям устанавливают ограничения на потребление воды выше нормативов, в одном из регионов предложили двойной тариф на потребление чистой воды выше нормативов, отметил депутат.
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"Садоводы вынуждены поливать огород грязной водой, например, которую отстаивают в бочках. И на качестве урожая это, безусловно, сказывается. Считаю, что вопрос требует законодательного урегулирования, чтобы защитить людей. Зачем вводить ограничения, если каждый будет платить за количество потребляемой воды, согласно своему расходу? Россия - богатая на ресурсы страна, поэтому ограничивать людей в воде точно нет необходимости", - заключил депутат.
При этом он отметил, что в многоквартирных домах никто никому не ограничивает подачу воды, но многие люди проживают на даче целое лето, а вечером нет воды и нет возможности элементарно искупаться или сварить суп.
"Проблема воды все еще не решена во многих СНТ. Поэтому перед покупкой дачи рекомендую для начала узнать, какая там система подачи воды. И ситуация с поливом абсолютно несправедлива и недопустима в XXI веке", - отметил он.
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