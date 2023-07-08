https://ria.ru/20230708/ogorody-1882925291.html

Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой

Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой - РИА Новости, 08.07.2023

Депутат заявил о праве дачников поливать огороды чистой водой

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что дачники имеют право поливать огороды чистой... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:08

2023-07-08T06:08

2023-07-08T06:08

россия

общество

никита чаплин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086784_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_fc3c27b7be39acedb3cc6d2e96f3e2d9.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что дачники имеют право поливать огороды чистой водой, ведь это сказывается на качестве урожая. Нередки случаи, когда в дачных поселках или СНТ людям устанавливают ограничения на потребление воды выше нормативов, в одном из регионов предложили двойной тариф на потребление чистой воды выше нормативов, отметил депутат. "Садоводы вынуждены поливать огород грязной водой, например, которую отстаивают в бочках. И на качестве урожая это, безусловно, сказывается. Считаю, что вопрос требует законодательного урегулирования, чтобы защитить людей. Зачем вводить ограничения, если каждый будет платить за количество потребляемой воды, согласно своему расходу? Россия - богатая на ресурсы страна, поэтому ограничивать людей в воде точно нет необходимости", - заключил депутат. При этом он отметил, что в многоквартирных домах никто никому не ограничивает подачу воды, но многие люди проживают на даче целое лето, а вечером нет воды и нет возможности элементарно искупаться или сварить суп. "Проблема воды все еще не решена во многих СНТ. Поэтому перед покупкой дачи рекомендую для начала узнать, какая там система подачи воды. И ситуация с поливом абсолютно несправедлива и недопустима в XXI веке", - отметил он.

https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html

https://ria.ru/20230506/ogorod-1870098504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, никита чаплин