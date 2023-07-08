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Американский офицер объяснил, почему кассетные бомбы не помогут Украине

Американский офицер объяснил, почему кассетные бомбы не помогут Украине - РИА Новости, 08.07.2023

Американский офицер объяснил, почему кассетные бомбы не помогут Украине

Кассетные бомбы, которые Вашингтон предоставит Киеву, не помогут Украине изменить баланс сил ввиду недостаточной подготовки ВСУ и отсутствия должного опыта их... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:19

2023-07-08T02:19

2023-07-08T03:23

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Кассетные бомбы, которые Вашингтон предоставит Киеву, не помогут Украине изменить баланс сил ввиду недостаточной подготовки ВСУ и отсутствия должного опыта их офицеров, такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, однако сами по себе они не изменят баланс сил в конфликте в пользу Украины", — написал офицер.По мнению Дэвиса, ВСУ не смогут воспользоваться преимуществами этих боеприпасов из-за недостаточной подготовки, отсутствия должного опыта у офицеров и недостатка времени для формирования сплоченных и оснащенных общевойсковых формирований."Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 155-мм осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход текущего наступления. <…> То же самое можно сказать о F-16 и ракетах большой дальности, которые могут быть предоставлены в конце этого года", — резюмировал офицер.США объявили в пятницу, что передадут Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в число которых не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230708/nato-1882912694.html

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в мире, сша, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, f-16