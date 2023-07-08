Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html
При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом
При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.07.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом
При обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 мм загорелся жилой дом, здание сильно пострадало от... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:37
2023-07-08T22:37
специальная военная операция на украине
донецк
киев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 мм загорелся жилой дом, здание сильно пострадало от пожара, передаёт корреспондент РИА Новости. Пострадавший от огня дом находится по адресу: улица Пятницкого, 57. Благодаря действиям городских экстренных служб, спасателей и пожарных огонь удалось оперативно потушить. По предварительным данным, жертв в результате обстрела и вспыхнувшего из-за него пожара удалось избежать. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html
донецк
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Киев, Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом

При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 мм загорелся жилой дом, здание сильно пострадало от пожара, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пострадавший от огня дом находится по адресу: улица Пятницкого, 57. Благодаря действиям городских экстренных служб, спасателей и пожарных огонь удалось оперативно потушить.
По предварительным данным, жертв в результате обстрела и вспыхнувшего из-за него пожара удалось избежать.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКиевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала