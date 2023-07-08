https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html

При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом

При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.07.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками загорелся жилой дом

При обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 мм загорелся жилой дом, здание сильно пострадало от... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:37

2023-07-08T22:37

2023-07-08T22:37

специальная военная операция на украине

донецк

киев

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. При обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками из ствольной артиллерии "натовского" калибра 155 мм загорелся жилой дом, здание сильно пострадало от пожара, передаёт корреспондент РИА Новости. Пострадавший от огня дом находится по адресу: улица Пятницкого, 57. Благодаря действиям городских экстренных служб, спасателей и пожарных огонь удалось оперативно потушить. По предварительным данным, жертв в результате обстрела и вспыхнувшего из-за него пожара удалось избежать. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

донецк

киев

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донецк, киев, происшествия