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Украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:01 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883022677.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд
Украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд
Украинские войска вечером в субботу почти за два часа выпустили 31 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T22:01
2023-07-08T22:01
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу почти за два часа выпустили 31 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Позже в 20.40 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Затем в 21.30 обстрелам подвергся Киевский район, по которому выпустили шесть снарядом калибра 155 миллиметров, а спустя пять минут по Петровскому району было выпущено еще восемь снарядов того же калибра. В 21.45 по Куйбышевскому району города выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 31 снаряд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу почти за два часа выпустили 31 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позже в 20.40 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Затем в 21.30 обстрелам подвергся Киевский район, по которому выпустили шесть снарядом калибра 155 миллиметров, а спустя пять минут по Петровскому району было выпущено еще восемь снарядов того же калибра.
В 21.45 по Куйбышевскому району города выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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