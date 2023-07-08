https://ria.ru/20230708/obstrel-1883000314.html
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 08.07.2023
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:16
2023-07-08T18:16
2023-07-08T18:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой, передаёт корреспондент РИА Новости. По данным СЦКК, огонь по городу велся украинскими военными из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка. Попадания пришлись по жилому сектору и по многоквартирным домам города Ясиноватая. Один из снарядов попал в квартиру, находящуюся на 5 этаже дома номер 22 в 103 квартале. Жители этой квартиры не пострадали. Также прилеты зафиксированы по домам 18, 20 и 21 в 103 квартале. В районе здания городского суда при обстреле погиб мужчина. На месте обстрела работают пожарные, спасатели, представители экстренных служб города.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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ясиноватая, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой погиб мужчина
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным СЦКК, огонь по городу велся украинскими военными из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров со стороны населенного пункта Орловка.
Попадания пришлись по жилому сектору и по многоквартирным домам города Ясиноватая. Один из снарядов попал в квартиру, находящуюся на 5 этаже дома номер 22 в 103 квартале. Жители этой квартиры не пострадали.
Также прилеты зафиксированы по домам 18, 20 и 21 в 103 квартале. В районе здания городского суда при обстреле погиб мужчина.
На месте обстрела работают пожарные, спасатели, представители экстренных служб города.
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