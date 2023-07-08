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Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882998577.html
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 08.07.2023
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:59
2023-07-08T17:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июля по состоянию на 17.30 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): в гаражном кооперативе "Бирюза" ранены мужчины 1973, 1955 года рождения и парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Представительство ДНР: три мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июля по состоянию на 17.30 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): в гаражном кооперативе "Бирюза" ранены мужчины 1973, 1955 года рождения и парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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