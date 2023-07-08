https://ria.ru/20230708/obstrel-1882998577.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 08.07.2023

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:59

2023-07-08T17:59

2023-07-08T17:59

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июля по состоянию на 17.30 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): в гаражном кооперативе "Бирюза" ранены мужчины 1973, 1955 года рождения и парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия