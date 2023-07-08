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Украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 08.07.2023 (обновлено: 16:32 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882988464.html
Украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска в субботу за 2 часа 30 минут выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T16:31
2023-07-08T16:32
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу за 2 часа 30 минут выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 13.10 по 15.40 украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую, выпустив в общей сложности 101 снаряд калибрами 155 и 152 миллиметра.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
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донецк, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу за 2 часа 30 минут выпустили 101 снаряд по Донецку и Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям представительства в телеграм-канале, с 13.10 по 15.40 украинские войска обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, а также Ясиноватую, выпустив в общей сложности 101 снаряд калибрами 155 и 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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