https://ria.ru/20230708/obstrel-1882982228.html

ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области

ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2023

ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области

Работники российской администрации Харьковской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, жертв нет, сообщил глава администрации Виталий... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:53

2023-07-08T15:53

2023-07-08T16:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Работники российской администрации Харьковской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, жертв нет, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале."Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать", - говорит Ганчев на видео.Он отметил, что сотрудники администрации находились на подконтрольной России территории Харьковской области, осколки попали в одну из служебных машин. По информации Ганчева, люди отделались царапинами, жертв нет.Как уточнили РИА Новости в администрации, обстрел произошел во время передачи подарков жителям региона ко Дню семьи, любви и верности.Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. В начале июня глава Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html

харьковская область

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харьковская область, происшествия