https://ria.ru/20230708/obstrel-1882982228.html
ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области
ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2023
ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области
Работники российской администрации Харьковской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, жертв нет, сообщил глава администрации Виталий... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:53
2023-07-08T15:53
2023-07-08T16:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Работники российской администрации Харьковской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, жертв нет, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале."Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать", - говорит Ганчев на видео.Он отметил, что сотрудники администрации находились на подконтрольной России территории Харьковской области, осколки попали в одну из служебных машин. По информации Ганчева, люди отделались царапинами, жертв нет.Как уточнили РИА Новости в администрации, обстрел произошел во время передачи подарков жителям региона ко Дню семьи, любви и верности.Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. В начале июня глава Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html
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харьковская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Происшествия
ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области
Ганчев: российская администрация Харьковской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ