https://ria.ru/20230708/obstrel-1882962199.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 08.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив 34 снаряда за час, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:35

2023-07-08T13:35

2023-07-08T13:35

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив 34 снаряда за час, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.45 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 мм… 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 12.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.45 - н.п. Сухая Балка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм… 12.55 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/obstrel-1882741292.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия