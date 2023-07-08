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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882962199.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив 34 снаряда за час, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:35
2023-07-08T13:35
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив 34 снаряда за час, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.45 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 мм… 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 12.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.45 - н.п. Сухая Балка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм… 12.55 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882741292.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 34 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив 34 снаряда за час, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.45 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 мм… 12.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 12.40 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 12.45 - н.п. Сухая Балка - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 мм… 12.55 - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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При обстреле Александровки полностью разрушено здание почты
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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