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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив еще 32 снаряда, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:12

2023-07-08T12:12

2023-07-08T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Донецк и Горловку, выпустив еще 32 снаряда, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.30 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.40 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 11.00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 11.15 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм... 11.25 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм... 11.35 - н.п. Леонидовка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882748550.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия