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ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882948892.html
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2023
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 120 различных снарядов, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:34
2023-07-08T11:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 120 различных снарядов, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 7 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 124, есть двое пострадавших мирных жителей. Днем ранее количество прилетов было вдвое меньше - 51, но всю неделю число "прилетов" остается на уровне 100-200 в сутки. "В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 4 прилета. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное", - написал Гладков, добавив, по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда. Как писал ранее губернатор, в ночь на субботу обстрелян город Шебекино из РСЗО "Град", выпущено 20 снарядов, легкое ранение получил мужчина, после оказания помощи он отпущен домой. В Белгородском районе выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 2 снаряда по селу Наумовка. Зафиксированы обстрелы села Щетиновка 23 артиллерийских снаряда и 29 выстрелов из гранатомета. Сообщается, что никто не пострадал, а также отсутствуют разрушения в населенных пунктах района. В Борисовском районе 8 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок. "В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка – зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал. Выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - отметил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 124 снаряда по территории Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 120 различных снарядов, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 7 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 124, есть двое пострадавших мирных жителей. Днем ранее количество прилетов было вдвое меньше - 51, но всю неделю число "прилетов" остается на уровне 100-200 в сутки.
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"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 4 прилета. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное", - написал Гладков, добавив, по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда.
Как писал ранее губернатор, в ночь на субботу обстрелян город Шебекино из РСЗО "Град", выпущено 20 снарядов, легкое ранение получил мужчина, после оказания помощи он отпущен домой. В Белгородском районе выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 2 снаряда по селу Наумовка. Зафиксированы обстрелы села Щетиновка 23 артиллерийских снаряда и 29 выстрелов из гранатомета. Сообщается, что никто не пострадал, а также отсутствуют разрушения в населенных пунктах района. В Борисовском районе 8 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок.
«
"В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка – зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал. Выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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