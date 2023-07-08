ВСУ выпустили более 120 снарядов по Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили за сутки 124 снаряда по территории Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 120 различных снарядов, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу глава области в своем Telegram-канале опубликовал информацию об обстрелах региона за 7 июля. По его словам, зафиксированы "прилеты" в пяти районах, общее число выпущенных снарядов – 124, есть двое пострадавших мирных жителей. Днем ранее количество прилетов было вдвое меньше - 51, но всю неделю число "прилетов" остается на уровне 100-200 в сутки.
"В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 4 прилета. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное", - написал Гладков, добавив, по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда.
Как писал ранее губернатор, в ночь на субботу обстрелян город Шебекино из РСЗО "Град", выпущено 20 снарядов, легкое ранение получил мужчина, после оказания помощи он отпущен домой. В Белгородском районе выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 2 снаряда по селу Наумовка. Зафиксированы обстрелы села Щетиновка 23 артиллерийских снаряда и 29 выстрелов из гранатомета. Сообщается, что никто не пострадал, а также отсутствуют разрушения в населенных пунктах района. В Борисовском районе 8 раз из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок.
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"В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка – зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал. Выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.